El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón: qué dice el comunicado del Vaticano
El primer papa estadounidense ingresó al Hospital Universitario Agostino Gemelli el martes por la tarde, donde fue sometido a una cirugía de 90 minutos.
El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, informó este martes el Vaticano, pocas horas después de que lo operaran en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y el análisis del tejido durante la operación confirmó un adenocarcinoma de pulmón.
Según el comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, el papa estuvo unas tres horas en el quirófano, de las cuales la cirugía duró unos 90 minutos. Los médicos dijeron que fue un éxito y que no hubo complicaciones.
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Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement. https://t.co/63Fs28LCZJ— Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026
El primer papa estadounidense ingresó al hospital el martes por la tarde. El lunes había cumplido con sus actividades habituales y saludó a seguidores y pacientes del centro.
Posteriormente, la Santa Sede emitió un comunicado sobre la salud de León XIV: "Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa, y el tejido examinado durante la operación confirmó el diagnóstico de 'adenocarcinoma pulmonar', tal como se sospechaba a partir de los exámenes realizados previamente".
¿Qué es un adenocarcinoma de pulmón?
"Este tipo de cáncer representa más del 30 % de todos los casos y aproximadamente la mitad de los CPCNP", señala el instituto.