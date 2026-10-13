El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón: qué dice el comunicado del Vaticano

Publicado por Joaquín Núñez 13 de octubre, 2026

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, informó este martes el Vaticano, pocas horas después de que lo operaran en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y el análisis del tejido durante la operación confirmó un adenocarcinoma de pulmón.

Según el comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, el papa estuvo unas tres horas en el quirófano, de las cuales la cirugía duró unos 90 minutos. Los médicos dijeron que fue un éxito y que no hubo complicaciones.

El primer papa estadounidense ingresó al hospital el martes por la tarde. El lunes había cumplido con sus actividades habituales y saludó a seguidores y pacientes del centro.

Posteriormente, la Santa Sede emitió un comunicado sobre la salud de León XIV: "Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa, y el tejido examinado durante la operación confirmó el diagnóstico de 'adenocarcinoma pulmonar', tal como se sospechaba a partir de los exámenes realizados previamente".