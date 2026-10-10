Un terremoto deja al menos dos heridos en Panamá y provoca el derrumbe de varios edificios

Esta vista aérea muestra la catedral derrumbada y el edificio de la gobernación de Penonomé.Martin BERNETTI / AFP.

Publicado por VozMedia Staff 9 de octubre, 2026

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes y dejó al menos dos heridos tras el derrumbe de varios edificios en la zona central del país, además de provocar pánico en la capital, repleta de rascacielos.

"Fue horrible, algo que nunca habíamos vivido antes. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien", declaró a la AFP Juana Alveo, de 38 años, que trabaja como cajera en una tienda de Penonomé, a 150 kilómetros al suroeste de la ciudad de Panamá.

El terremoto se produjo alrededor de las 13:00 h (hora local) y tuvo su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la región centro-sur del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los daños más graves se registraron en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia, René García, declaró a la AFP que "hasta el momento" no se han registrado "víctimas mortales".

Según este responsable, dos personas resultaron heridas tras quedar atrapadas en estructuras derrumbadas cerca de la iglesia de Soná, en Veraguas, y en Coclé, donde se derrumbó un hotel sin que se produjeran heridos.

"La catástrofe a la que nos enfrentamos es de grandes proporciones", afirmó el presidente José Raúl Mulino al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras que están "completamente derrumbadas", añadió.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, informó en X de que su departamento "está movilizando rápidamente recursos y personal para prestar asistencia".

"Estoy en estado de shock"

Las autoridades del Canal de Panamá anunciaron que la vía navegable, por la que transita el 5 % del comercio marítimo internacional, funciona "con normalidad".

El aeropuerto de Tocumen, uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina, cerró temporalmente, y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes situada a unos 360 kilómetros de la ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Situada en Los Santos, sus viviendas son principalmente de una sola planta.

El ministro de Sanidad, Fernando Boyd, informó de que la localidad había quedado aislada por tierra.

"Ahora mismo, estoy en estado de shock y no he podido ponerme en contacto con mi familia", declaró a la AFP Luis Poveda, un trabajador de una fábrica de Santiago de Veraguas.

Ariel Apolayo, un educador de 46 años, describió el terremoto como "una locura". "Pensamos que era leve, pero luego se sintió cada vez más fuerte, más fuerte y más fuerte. Los coches temblaban".

"Todos salimos corriendo del edificio; los cables eléctricos se balanceaban y todo el personal salió al exterior", explicó a la AFP Arnulfo Santos, otro empleado de una empresa de fabricación de harina en Santiago.

Pánico en los rascacielos

El terremoto, que duró aproximadamente un minuto, sacudió la ciudad de Panamá, donde miles de personas huyeron de los edificios presas del miedo, según informó la AFP.

"Me asusté porque el temblor fue muy fuerte y duró mucho tiempo. Los objetos pesados, como las cómodas, la cama y todo lo que había en la cocina, se movieron, y los animales estaban muy agitados", declaró a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras evacuar por segunda vez su edificio de 15 plantas debido a las réplicas.

El USGS revisó la magnitud del terremoto a 7,7, tras una estimación inicial de 8 y una segunda de 7,6.

Los terremotos en la capital son poco habituales y se producen principalmente en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el seísmo. Según las autoridades, se han registrado más de 100 réplicas, incluidas algunas de magnitud 6 en la escala de Richter.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos expresaron su solidaridad con Panamá y manifestaron su disposición a enviar ayuda si fuera necesario.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) donó 250 000 dólares a Panamá para "asistencia humanitaria inmediata" y puso a disposición otros 50 millones de dólares "a través de la línea de financiación" para emergencias.