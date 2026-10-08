Keiko Fujimori anuncia un comando militar y policial para combatir el crimen organizado en Perú

Publicado por Diane Hernández 8 de octubre, 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció la creación de un Comando Unificado integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para dirigir la lucha contra el crimen organizado, en un país que enfrenta una creciente ola de violencia y delincuencia.

La medida fue presentada este miércoles durante una ceremonia en el Cuartel General del Ejército, en Lima, donde la mandataria también dio a conocer una unidad de Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado, integrada por 1.350 efectivos militares y policiales de élite, según informó la agencia AFP.

"Hoy anuncio el establecimiento de un Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia", declaró Fujimori, quien adelantó que en las instalaciones militares se establecerá un centro de operaciones encargado de coordinar las acciones de seguridad.

Por el momento, el Gobierno no ha precisado quién estará al frente del nuevo comando ni si contará con participación de autoridades civiles. La creación de la estructura también fue confirmada por la agencia estatal Andina.

Homicidios y extorsiones se disparan en Perú

El anuncio se produce en medio de una de las mayores crisis de seguridad que atraviesa Perú desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000).

De acuerdo con las cifras recogidas por la AFP, los homicidios aumentaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500 durante el mismo período.

La expansión de organizaciones criminales y el incremento de la violencia han colocado la inseguridad entre los principales desafíos del Gobierno.

"Vamos a poner a estos miserables delincuentes a disposición de la justicia y proteger a la sociedad para que sean procesados de acuerdo a ley", aseguró la mandataria durante la presentación de las nuevas fuerzas.