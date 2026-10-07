España: muere Maricarmen Abascal, la anciana que protagonizó las protestas por la crisis de la vivienda

Publicado por Diane Hernández 7 de octubre, 2026

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas en Madrid, murió este miércoles tras permanecer quince días hospitalizada.

Abascal permanecía ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el día de su desalojo en el distrito madrileño de Retiro.

Crisis habitacional y la figura de la octogenaria

Su caso provocó una fuerte movilización de colectivos de extrema izquierda, que incluyó protestas y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la grave crisis de vivienda que padece España, país gobernado por la izquierda desde hace ocho años.

El caso contribuyó a colocar la vivienda en el centro del debate de cara a las elecciones anticipadas, convocadas por un Pedro Sánchez cercado por la corrupción y que precisamente llamó a las urnas tras ver cómo el Congreso de los Diputados rechazaba sus últimas medidas en materia de vivienda, que no obstante ha prometido sacar adelante con una maniobra que la oposición afirma es un auténtico fraude de ley, pues pasa por encima de lo expresado por el Legislativo en la referida votación.

Maricarmen vivía en el inmueble desde hacía unos 70 años bajo un contrato de renta antigua heredado de sus padres y ya extinguido. Tras el desahucio, se abrió una negociación para buscar una fórmula que le permitiera regresar al piso.

El Ayuntamiento de Madrid llegó a rechazar inicialmente una propuesta de la empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión, al considerar que las condiciones planteadas no cumplían los requisitos legales de los programas municipales de vivienda. Posteriormente se alcanzó un acuerdo que habría permitido a Abascal volver a su antigua vivienda, aunque murió antes de que pudiera producirse el regreso.

La organización ultraizquierdista Sindicato de Inquilinas, agitadora de las protestas, lamentó este miércoles el fallecimiento de Abascal y aseguró que el acuerdo con los legítimos propietarios de la vivienda llegó “demasiado tarde”.