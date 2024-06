Vándalos pro-Hamás agreden a judíos a las puertas de sinagogas en Los Ángeles

El antisemitismo continúa desatado en California, con mención especial a Los Ángeles. Tras las protestas en las universidades, los vándalos pro-Hamás llegaron a agredir a judíos que acudían a la sinagoga el pasado domingo. La Policía se vio obligada a intervenir cuando la situación amenazó con convertirse en una batalla campal. La alcaldesa, la demócrata Karen Bass, terminó condenando los hechos y anunciando que patrulla de agentes locales vigilarán los lugares de culto de la ciudad.

