La UE advierte a Apple de que su App Store viola sus normas de competencia

(AFP / VOZ MEDIA) La Comisión Europea abrió el lunes la vía a fuertes sanciones financieras contra Apple al determinar, de forma preliminar, que su tienda de aplicaciones App Store no cumple con las normas de competencia del bloque.

"Las reglas de la App Store infringen la Ley de Mercados Digitales (LMD), ya que impiden que los desarrolladores de aplicaciones dirijan libremente a los consumidores hacia canales alternativos para ofertas y contenidos", afirmó la Comisión en una "conclusión preliminar".

It’s an important day for the effective enforcement of the DMA.

We took new steps to ensure Apple complies with it by:

🔸 Informing Apple about our preliminary view that its App Store rules breach the DMA

🔹 Opening a non-compliance procedure on its new business terms for iOS

— European Commission (@EU_Commission) June 24, 2024