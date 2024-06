Sorpresa en el US Open: Tiger Woods, eliminado y el novato sueco Aberg, líder

En su primera participación en el evento, el joven golfista sueco Ludvig Aberg entrará como sorprendente líder del US Open al fin de semana decisivo, del que se volvió a quedar fuera Tiger Woods. El veterano ídolo del golf falló el corte del viernes en Pinehurst (Carolina del Norte) por segundo Grand Slam consecutivo mientras el número uno mundial, Scottie Scheffler, sufrió hasta el final para mantenerse en el torneo.

"I thought I played well enough to be up there in contention. It just didn't work out."@TigerWoods reflects on his 23rd U.S. Open start 🎙️ pic.twitter.com/7HgEeCZWFX — U.S. Open (@usopengolf) June 14, 2024

Líder con cinco bajo par

Hasta el momento la gran sensación del tercer torneo 'Major' del año es el joven Ludvig Aberg, debutante esta temporada en el circuito PGA. El sueco ya había advertido de su potencial al terminar segundo en el Masters de Augusta en abril, su estreno en un torneo grande. El viernes, Aberg se volvió a posicionar para dar batalla hasta el final con una segunda ronda de 69 golpes (uno bajo par) que lo dejó en el liderato en solitario con un acumulado de 135 (-5).

A sus 24 años, el jugador escandinavo es el primer novato en llegar en cabeza al ecuador del US Open desde 1985. Hasta ahora, el único jugador que ganó el título en su primera participación fue Francis Ouimet hace más de 100 años (1913). "Golpeé muy bien", se felicitó. "Obviamente fue un reto, no es un campo fácil de jugar. Pero sentí que nos mantuvimos muy disciplinados, muy pacientes, y tratamos de acertar con nuestros objetivos".

66-69. Ludvig Åberg 🇸🇪 is the clubhouse leader in the 124th U.S. Open. Live coverage of Round 2 continues on @peacock. pic.twitter.com/VmlkvCSZ3q — U.S. Open (@usopengolf) June 14, 2024

Un largo y duro camino para cantar victoria en el US Open

Al sueco le espera todavía un largo camino para poder cantar victoria el domingo, ya que a sólo un golpe de distancia lo acechan los estadounidenses Bryson DeChambeau, ganador del evento en 2020, y Patrick Cantlay así como el belga Thomas Detry. El exnúmero uno mundial Rory McIlroy, quien compartió la cabeza con Cantlay en la primera jornada, mantiene sus opciones al situarse a dos golpes de la cima.

Is it gonna do it?! YES IT IS!! Incredible birdie from @SRTheegala! pic.twitter.com/4U3HkFJxYT — U.S. Open (@usopengolf) June 14, 2024

La peor vuelta de Scheffler en un Grand Slam

Pugnando por sobrevivir en el torneo, el estadounidense Scottie Scheffler vivió una de las jornadas más frustrantes de su carrera al terminar su vuelta sin un solo birdie por primera vez en un Grand Slam. El siempre imperturbable golfista de Nueva Jersey perdió por una vez la compostura y pagó su frustración con sus palos, lanzando un putter al aire tras un golpe que bordeó el hoyo y golpeando un driver contra el suelo.

El golf desplegado por Scheffler está siendo una sombra del que ha dominado con puño de hierro esta temporada, con cinco títulos alzados antes del US Open, una cosecha nunca vista en más de cuatro décadas. El doble ganador del Masters de Augusta empeoró el viernes su ya deficiente primera ronda hasta terminar con 74 golpes, lo que le hacía temer que sufriría su primera eliminación en un 'Major' desde 2022. "No creo que con +5 me vaya a meter en el fin de semana", afirmó. "Pero estoy orgulloso de cómo he luchado. Me di una buena oportunidad". Finalmente su acumulado de +5 fue la línea de corte y Scheffler regresará el sábado al campo del Pinehurst Resort.

¿El último US Open de Tiger Woods?

Tiger Woods no tuvo la misma suerte que Scheffler y sufrió una temprana eliminación por segundo torneo seguido tras el Campeonato de la PGA. El legendario golfista, de 48 años, concluyó su segunda ronda en 73 golpes (+3) para llegar al ecuador del torneo con un acumulado de +7 en el puesto 88. "Es frustrante no estar aquí el fin de semana para tener una opción de ganar", reconoció ante la prensa. "Pensé que había jugado lo bastante bien como para estar en la lucha pero no funcionó".

El exnúmero uno mundial no confirmó si fue su última participación en el US Open, evento en el que conquistó tres de sus 15 coronas de Grand Slam. "Puede que lo sea o puede que no", se limitó a decir Woods, que compite lastrado por las secuelas físicas de su accidente de auto de 2021.

It's a par for Tiger Woods at the last. He will not make his 18th career U.S. Open cut. pic.twitter.com/QYgCD4OBDw — U.S. Open (@usopengolf) June 14, 2024

Por su parte el español Sergio García mantuvo el impulso de su brillante primera jornada y se situó en la decimosexta plaza con un acumulado en par en su vigesimoquinta participación seguida en el evento. Dentro de la delegación latinoamericana, el argentino Emiliano Grillo bajó al 28º lugar con +2 y el colombiano Nico Echavarria ascendió al 21º con +1.