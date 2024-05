Ohio: una fuga de gas deja un muerto, un desaparecido y siete heridos

Una fuga de gas dejó este martes un muerto, un desaparecido y siete heridos en Ohio. Las autoridades informaron de que habían registrado una explosión en un edificio de 13 pisos en Youngstown. La planta baja, en la que se encuentra un Chase Bank, fue la más afectada por el impacto y, de hecho, la víctima mortal era un empleado de la sucursal bancaria:

Explosión en una sucursal del Chase Bank causada por una fuga de gas en Youngstown, Ohio. Este NO es el mismo vídeo corto que circula por ahí. Este dura 45 segundos y muestra los esfuerzos de recuperación y la devastación total.

Chase Bank branch explosion caused by gas leak in Youngstown, Ohio.

This is NOT the same short video that is going around.

This runs 45 secs and shows the recovery efforts and total devastation.pic.twitter.com/dvGGijEJWw

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 28, 2024