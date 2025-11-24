Cuba congela las cuentas en divisas a todas las empresas extranjeras que operan en el país

Publicado por Diane Hernández 24 de noviembre, 2025

El régimen de Cuba está notificando a las empresas extranjeras que no podrán extraer ni transferir al exterior las divisas actualmente depositadas en bancos del país, según confirmaron a la agencia EFE varias fuentes empresariales y diplomáticas.

La medida amplía a todo el sector foráneo las restricciones financieras que se habían aplicado de forma limitada desde comienzos de año.

De forma paralela, las autoridades oficiales están ofreciendo a las compañías la posibilidad de abrir nuevas cuentas bancarias denominadas "reales", que deberán ser alimentadas exclusivamente con divisas provenientes del exterior. A diferencia de las cuentas actuales, estas sí permitirían -al menos en teoría- retiros en efectivo y transferencias internacionales.

Sin embargo, algunas firmas reportaron a EFE problemas incluso con estas nuevas cuentas para repatriar fondos.

El mecanismo generaliza un modelo piloto aplicado en la primera mitad del año y se enmarca en el Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía, un plan anticrisis que contempla una nueva gestión y asignación de divisas en la isla, que atraviesa uno de los peores momentos de su historia.

Impacto en el cuerpo diplomático

La Cancillería cubana también reunió al cuerpo diplomático acreditado en La Habana para comunicarles un procedimiento similar. Según explicaron los directivos, solo los fondos ingresados a partir de una fecha próxima a anunciar podrán retirarse o transferirse al exterior, mientras que la disponibilidad de los depósitos previos no está garantizada.

Estas decisiones evidencian la grave crisis bancaria, económica y financiera que atraviesa Cuba, donde muchas empresas extranjeras enfrentan serias dificultades debido a la falta de liquidez del sistema bancario estatal. A ello se suma una profunda distorsión cambiaria: mientras las entidades jurídicas están obligadas a operar a un tipo oficial de 24 pesos por dólar, la tasa informal supera los 450 pesos.

Las restricciones llegan meses después de que las empresas extranjeras fueran obligadas a pagar en dólares tanto el alquiler de sus oficinas en inmuebles estatales como los salarios de sus empleados, que se gestionan a través de una intermediaria estatal que cobra comisión.

Ni el régimen cubano ni el Banco Central han informado públicamente sobre estas medidas ni ofrecido una explicación oficial. Expertos consultados por EFE consideran que las autoridades podrían haber utilizado los fondos previos en divisas para cumplir pagos urgentes al exterior.

Un país sin divisas y con necesidades crecientes Cuba importa el 80 % de los bienes que consume, en un contexto de colapso productivo y agrícola, y padece un enorme déficit externo. La caída del turismo, la reducción de envíos de remesas por vías formales y el monopolio estatal del comercio exterior han reducido drásticamente el acceso a divisas.

​

​La isla arrastra más de cinco años de recesión, marcada por alta inflación, escasez de productos básicos, apagones prolongados, creciente dolarización y una fuerte migración. La pandemia y los infinitos errores en políticas económicas han profundizado los problemas estructurales.

Explota la epidemia en Cuba: más de 47.000 casos de dengue y chikunguña

Estas noticias llegan en medio de una crisis epidemiológica que mantiene a la población cubana en vilo, mientras el oficialismo negó por semanas la situación.

Finalmente, las autoridades sanitarias del país caribeño informaron que 47.125 personas están actualmente ingresadas con síntomas de dengue o chikunguña, más del doble de los casos reconocidos previamente por el régimen. La semana pasada, Cuba calificó por primera vez la situación como epidemia de estas arbovirosis.

Solo en un día se registraron 1.706 nuevos casos sospechosos y 3.226 hospitalizaciones. Además, 126 pacientes con chikunguña se encuentran en estado grave, crítico o en terapia intensiva, incluidos 19 menores.

El director de Epidemiología, Francisco Durán, admitió que existe un importante subregistro, ya que muchas personas no acuden a los centros médicos y el país carece de suficientes pruebas diagnósticas, por lo que la mayoría de los casos se identifica solo por síntomas.

Entre octubre y comienzos de noviembre, Cuba notificó 15.590 casos de chikunguña, alcanzando una incidencia acumulada de 183,43 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de América en 2025.

Los esfuerzos de prevención y control, como la fumigación y los test diagnósticos, se han visto debilitados por la grave crisis económica, lo que agrava el impacto del brote en todo el país.