Tráfico aéreo interrumpido brevemente en aeropuerto de Países Bajos tras sobrevuelo de drones

Publicado por Williams Perdomo 23 de noviembre, 2025

El tráfico aéreo se interrumpió durante varias horas el sábado por la noche en el aeropuerto internacional de Eindhoven, en Países Bajos, debido al sobrevuelo de drones no identificados. La información fue confirmada por el ministro de Defensa.

Estos sobrevuelos sin explicación se multiplicaron en todo el continente europeo en las últimas semanas, especialmente en Alemania, Bélgica y Dinamarca.

En Eindhoven, el segundo aeropuerto más grande de Países Bajos, el tráfico "civil y militar" se suspendió alrededor de las 21H00 locales debido al avistamiento de "varios drones", indicó el ministro Rubén Brekelmans en X.

A continuación, el Ministerio de Defensa "tomó medidas" para que se reanudara, "pero por motivos de seguridad no puede dar más información por el momento sobre cómo procedió", precisó.

Las autoridades también anunciaron que intentaron derribar los drones que sobrevolaban el viernes por la noche la base aérea de Volkel, en el sureste del país.

Los drones se retiraron y no se han encontrado", añadieron.