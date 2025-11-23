Trump aseguró que su plan de paz presentado al Gobierno de Ucrania “No es mi oferta final”

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump comentó este sábado que el plan de paz que su administración le presentó al Gobierno de Ucrania no es la oferta final para ponerle fin a la guerra con Rusia. “No, no es mi oferta final”, dijo Trump a los periodistas mientras afirmaba que se dirigía a reunirse con el exgolfista profesional Jack Nicklaus en el campo de golf de la Base Conjunta Andrews. “Queremos lograr la paz. Esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debió haber sucedido. Si yo fuera presidente, nunca habría ocurrido. Estamos tratando de ponerle fin. De una manera u otra, tenemos que terminarla”, añadió el mandatario republicano.

Al ser preguntado sobre qué pasaría si el presidente ucraniano Volodímir Zelenski no acepta el plan para el jueves, la cual es la fecha límite impuesta por Trump, el mandatario respondió: “Entonces puede seguir luchando con todo su corazoncito”. Trump emitió estos comentarios pocos días después de asegurar que quería que Zelenski —quien ha manifestado sus reservas sobre la propuesta— aceptara el plan de paz de la Casa Blanca antes del Día de Acción de Gracias.

Críticas hacia Trump por el plan de paz

Lejos de contar con un apoyo unánime, lo cierto es que la propuesta de 28 puntos de Trump ha sido criticada por propios y extraños al considerar que esta resulta más beneficiosa para el Kremlin. Uno de estos fue el mismo presidente ucraniano, quien en un video publicado tanto en Telegram como en otras redes sociales aseguró que “Ucrania podría enfrentarse ahora a una decisión muy difícil: perder su dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave; aceptar los difíciles 28 puntos o vivir un invierno muy duro”.

Además de varios legisladores ucranianos, varios congresistas republicanos también expresaron preocupaciones sobre la propuesta. Uno de ellos fue el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, quien escribió en su cuenta de X: “El plan de paz propuesto entre Rusia y Ucrania tiene muchas buenas ideas, pero también varias áreas muy problemáticas que pueden mejorarse. El objetivo de cualquier acuerdo de paz es terminar la guerra de manera honorable y justa, y no crear un nuevo conflicto”. Graham aseguró más tarde que confiaba en que Trump lograría un acuerdo de paz presionando tanto a Kyiv como a Moscú y garantizando que Ucrania continuara siendo libre y capaz de defenderse de futuras agresiones.