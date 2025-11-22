Reino Unido: el propietario del 'Daily Mail' pacta adquirir su rival 'The Telegraph'

Publicado por Virginia Martínez 22 de noviembre, 2025

(AFP) El propietario del periódico británico Daily Mail, DMGT, firmó un acuerdo para adquirir a su competidor The Telegraph por 500 millones de libras esterlinas (unos 655 millones de dólares), anunció el sábado el editor en un comunicado.

Esta adquisición, si llega a concretarse, podría dar lugar a uno de los mayores grupos mediáticos del Reino Unido.

El fondo estadounidense Redbird iba a tomar el control de este histórico periódico conservador, pero hace ocho días el grupo retiró la oferta presentada a fines de mayo.

"DMGT firmó un acuerdo con Redbird IMI relativo a la adquisición de Telegraph Media Group por un importe de 500 millones de libras esterlinas", declaró DMGT en un comunicado enviado a la AFP.

Las partes esperan finalizar "rápidamente" los términos de la transacción, añadió el grupo.

Esta adquisición garantizaría que el diario pueda "prosperar de forma sostenible en la escena mundial", destacó.

Propiedad desde 2004 de la acaudalada familia Barclay, el periódico fundado hace 170 años había sido puesto en venta de oficio a finales de 2023 por el banco Lloyds para saldar deudas importantes.