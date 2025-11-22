México: hallan 456 bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron, sede del Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 22 de noviembre, 2025

Varios grupos dedicados a localizar personas desaparecidas en México han denunciado el hallazgo de 456 bolsas que contenían restos humanos en los aledaños del Estadio Akron, ubicado en la periferia de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

El recinto deportivo albergará varios juegos de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

José Raúl Servín García, quien forma parte de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, ratificó la cifra en una entrevista con la periodista mexicana Carmen Aristegui. También aseguró que los grupos criminales que operan en la zona están detrás de estos hechos.

"Estamos ascendiendo a 456 bolsas, más o menos, pero es en las cercanías del Estadio Akron, que es el próximo estadio que va a ser mundialista", dijo Servín García, añadiendo que "los grupos criminales han llegado a amenazar a los forenses porque ellos deciden qué cuerpos entregan y qué cuerpos no".

"A algunas familias se las amenaza porque alguno de sus miembros trabaja en las ciencias forenses", subrayó.

Servín García denunció una falta de trasparencia de las autoridades del estado de Jalisco, ya que "no les conviene" que grupos como al que él pertenece trabajen "excavando y recuperando" bolsas con restos humanos "para que la Fiscalía y las Ciencias Forenses hagan el levantamiento".

Las autoridades de Jalisco, entrenadas por Francia

A falta de pocos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los temas a atajar es la seguridad en México ante el incremento de la delincuencia perpetrada por grupos organizados y los carteles.

Para ello, las autoridades de Jalisco han estado recibiendo formación y siendo entrenadas por la Policía Nacional de Francia durante dos semanas, según informó AFP.

"Los oficiales abordaron en la teoría y práctica cómo privilegiar la mediación, el diálogo y el control táctico, pilares de una policía de vanguardia", explicó Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad del estado de Jalisco, tras la clausura de los entrenamientos. "En dado caso que haya actos de violencia o algunos grupos de agitadores que quieran llegar a poner en riesgo a la ciudadanía, ya tendremos más herramientas para poder llevar a cabo una contención de manera preventiva".

Las fuerzas de seguridad del país europeo, que tuvieron que reforzar sus capacidades de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, todo lo aprendido durante aquel periodo lo han trasmitido a las autoridades mexicanas.