Voz News: el analista político Franklin Camargo aseguró que Mamdani es “similar a Chávez y a Maduro”

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político Franklin Camargo sobre lo que se viene para la ciudad de Nueva York durante la alcaldía del recientemente electo Zohran Mamdani, cuyas propuestas no solamente son extremistas sino también casi imposibles de materializar según algunos políticos demócratas.

“Es algo muy importante y muy lamentable que la mayoría de los demócratas no votaran a favor de condenar el socialismo. […] He aquí una pregunta crucial: ¿Es Zohran Mamdani un socialista? Por supuesto que sí, ¿Es un socialismo similar a los latinoamericanos y a los populistas que han destruido instituciones, similar a un Chávez, a Maduro o Petro? La respuesta es un contundente sí”, comentó Camargo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.