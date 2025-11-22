EEUU advierte a las aerolíneas que volar sobre Venezuela es una "situación potencialmente peligrosa"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de noviembre, 2025

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una inusual advertencia formal a las aerolíneas comerciales del país sobre el riesgo de operar vuelos que sobrevuelen Venezuela, en medio de una escalada militar en el Caribe contra los grupos narcoterroristas y las crecientes tensiones entre la Administración Trump y el régimen de Nicolás Maduro.

En un aviso fechado el 21 de noviembre, la agencia alertó a las principales aerolíneas sobre la existencia de una “situación potencialmente peligrosa” para la aviación civil e instó a las compañías a extremar precauciones al transitar la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR), el aeropuerto internacional de Venezuela ubicado en La Guaira, a poco tiempo de Caracas.

Según la FAA, la advertencia responde tanto a interferencias en sistemas de navegación como a la intensificación de actividades militares en Venezuela, una situación que ha elevado la especulación sobre un potencial ataque de EEUU en territorio venezolano o acciones del régimen de Maduro por el despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el narcotráfico.

“Desde septiembre de 2025, se ha registrado un incremento en las interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR), así como actividad asociada a una creciente preparación militar por parte de Venezuela”, advirtió la agencia.

“Algunas aeronaves civiles han reportado recientemente interferencias GNSS mientras transitaban el SVZM FIR, lo que en algunos casos provocó efectos persistentes durante el vuelo. Los bloqueadores y suplantadores GNSS pueden afectar aeronaves hasta a 250 millas náuticas y comprometer una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad”.

Además, la FAA destacó que las Fuerzas Armadas venezolanas cuentan con aviones de combate avanzados y sistemas de armas capaces de alcanzar las altitudes típicas de operación de aeronaves civiles, además de la existencia de riesgos a baja altitud por sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y artillería antiaérea.

Según Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte, la FAA suele emitir este tipo de avisos cada vez que hay un conflicto militar, aunque esto no significa que habrá necesariamente un ataque de Washington en la zona.

“No lo tomaría necesariamente como que algún tipo de ataque es inminente, porque he visto que se emiten muchas veces antes. Pero como piloto, ciertamente lo tomaría en cuenta”, dijo Schiavo.

Un Caribe militarizado y el inicio de la operación “Lanza del Sur”

La advertencia de la FAA se produce mientras Estados Unidos sostiene uno de sus mayores despliegues militares de la historia en el Caribe. Desde hace meses, el Pentágono ha posicionado el portaaviones más grande de la Marina, el USS Gerald R. Ford —junto con otros buques de guerra, aviones F-35 y unidades de vigilancia—, como parte de un dispositivo cuyo objetivo declarado es reforzar la seguridad hemisférica, destruir a los cárteles de la droga y presionar al régimen de Maduro, vinculado a organizaciones narcoterroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

En paralelo, la Administración Trump ha destruido a varias embarcaciones de droga que parten desde costas venezolanas, dentro de una estrategia más amplia para combatir al Cártel de los Soles, que la Administración Trump designó recientemente como organización terrorista extranjera.

Según explicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dicha designación amplía de manera significativa el marco de actuación militar estadounidense contra esta organización.

“[La designación] le brinda más herramientas a nuestro Departamento para ofrecerle opciones al presidente y, en última instancia, garantizar que nuestro hemisferio no estará controlado por narcoterroristas, ni por cárteles, ni por lo que regímenes ilegítimos intenten imponer al pueblo estadounidense. Se trata simplemente de opciones, y aquí nos preparamos mejor que cualquier otra organización en el mundo”.

Trump adelanta que le dirá algo “muy específico” a Maduro

En este contexto de presión diplomática, militar y judicial, el presidente Donald Trump adelantó este viernes que planea comunicarse directamente con el dictador Maduro muy pronto. En declaraciones a Fox News, Trump no quiso dar mayores detalles sobre lo que conversará con el líder socialista: “Hablaré con Maduro en un futuro no muy lejano. No puedo decirte de qué, pero tengo algo muy específico qué decirle”.

Trump on Maduro/Venezuela

“We’re gonna be very much involved, I’ll be speaking to him in the not too distant future but I can’t tell you what I’m going to be saying”



Trump also said he had “something specific to say” to Maduro#Venezuela https://t.co/ZClZ7mX4xT — CNW (@ConflictsW) November 21, 2025

Las palabras del mandatario se suman a señales crecientes de que la Casa Blanca está profundizando su estrategia de aislamiento contra la cúpula venezolana, mientras la presencia militar estadounidense en el Caribe continúa expandiéndose. La FAA, mientras tanto, aseguró que continuará monitoreando el entorno de riesgo para la aviación civil en la región y realizará ajustes adicionales si fuera necesario.