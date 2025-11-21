Hegseth llama a Nigeria para frenar la violencia contra los cristianos

Publicado por Víctor Mendoza 21 de noviembre, 2025

(AFP) El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se reunió con el asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, e instó al país más poblado de África a tomar medidas para frenar la violencia contra los cristianos, informó el Pentágono el viernes.

Hegseth pidió a Nigeria que "adopte medidas urgentes y duraderas para detener la violencia contra los cristianos", declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Washington desea colaborar con Abuja "para disuadir y neutralizar a los terroristas que amenazan a Estados Unidos", añadió en un comunicado.

La reunión del jueves entre Hegseth y Ribadu en el Pentágono se produjo después de que el presidente Donald Trump afirmara que el cristianismo se enfrenta a una "amenaza existencial" en Nigeria, y advirtiera que si ese país no detiene los asesinatos, Estados Unidos atacará y "será rápido, brutal y contundente".

Nigeria, con 230 millones de habitantes, está dividido casi por igual entre un sur predominantemente cristiano y un norte de mayoría musulmana. Es escenario de numerosos conflictos, incluidas insurgencias yihadistas, que causan la muerte de cristianos y musulmanes, a menudo indiscriminadamente.

También son habituales los enfrentamientos entre pastores, en su mayoría musulmanes, y agricultores, mayoritariamente cristianos, en choques por la tierra y los recursos, en particular el agua.