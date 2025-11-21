Nigeria: otro secuestro de estudiantes en una escuela católica enciende las alarmas

Un familiar de las víctimas de un atentado en Nigeria. Archivo AFP

Publicado por Diane Hernández 21 de noviembre, 2025

Un número sin determinar de estudiantes fueron raptados en una escuela católica del centro de Nigeria, dijo un funcionario local este viernes, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

Estos secuestros, además de un ataque contra una iglesia a principios de semana, se producen en medio de tensiones entre Nigeria y EEUU por la situación de la minoría cristiana en el país más poblado de África.

Este mes, el presidente Donald Trump, amenazó incluso con intervenir militarmente en Nigeria por lo que denuncia como una campaña de asesinatos de cristianos a manos de yihadistas, una narrativa rechazada desde el país africano.

"El número exacto de estudiantes raptados todavía está por confirmar"

El último secuestro se produjo en la escuela St. Mary, en la zona de Agwara del estado de Níger, explicó el secretario del gobierno local, Abubakar Usman, de acuerdo a la agencia de noticias AFP.

"El número exacto de estudiantes raptados todavía está por confirmar", indicó Usman, quien agregó que "las agencias de seguridad continúan evaluando la situación".

La policía del estado de Níger recibió en la madrugada la información de que "algunos bandidos armados asaltaron la escuela privada de secundaria St. Mary" y "secuestraron a un número todavía por determinar de estudiantes de la residencia".

Este cuerpo de seguridad explicó que habían desplegado unidades técnicas y soldados para buscar a los estudiantes.

Nigeria enciende las alertas

Nigeria puso esta semana en alerta a sus fuerzas de seguridad ante la presión estadounidense y los incidentes recientes en una escuela y una iglesia.

El lunes, un grupo de hombres armados secuestró a 25 alumnas en una escuela de secundaria en el estado de Kebbi, en el noroeste del país. Una de ellas escapó, pero el resto siguen desaparecidas confirmó la AFP.

Un día después, hombres armados mataron a dos personas en una iglesia del oeste del país durante una misa que estaba siendo retransmitida en directo. Se cree que decenas de feligreses que se encontraban en el lugar fueron secuestrados.