Brasil: evacúan el edificio donde se está celebrando la COP30 debido a un incendio

Según los primeros reportes, las llamas comenzaron en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente.

Incendio en el edificio donde se está celebrando la COP30 en BrasilAFP.

Víctor Mendoza
Víctor Mendoza

(AFP) Un incendio se declaró este jueves en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a los agentes de seguridad a evacuar el lugar, constató la AFP.

Las llamas se iniciaron en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente. Según un periodista de AFP en el lugar, el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras del pabellón.

El humo empezó a propagarse en el interior, mientras el personal de seguridad y de la ONU se precipitaban con extintores para tratar de contener el fuego.

También estaban presentes equipos de bomberos.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP.

El incendio se desató mientras los ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la conferencia climática.

