Duro golpe para el Gobierno socialista de España: condenan al fiscal general por filtrar secretos para perjudicar a la oposición
Álvaro García Ortiz fue condenado a una inhabilitación de dos años para ejercer su cargo. También tendrá que indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal Supremo de España condenó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a una inhabilitación de dos años para ejercer su cargo por filtrar secretos para perjudicar a la oposición. La corte considera que el máximo representante de la Fiscalía, nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, cometió un delito de revelación de datos reservados y le impuso también unos 7.300 euros de multa (unos 8.400 dólares).
García Ortiz también fue condenado a indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena supone un duro golpe para Sánchez y su Gobierno, que siempre defendieron la inocencia del fiscal general.
Un Gobierno cercado por la corrupción
El Gobierno critica el fallo
El Gobierno socialista no tardó en responder a la decisión. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que no comparten el fallo. Además, insistió en defender al fiscal general:
"El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos", dijo el ministro de Justicia en una breve comparecencia televisada.
"Sánchez acabará en la cárcel"
Entre tanto, la oposición recordó que es la primera vez, durante la democracia, que un fiscal general es condenado en el cargo.
"Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo", escribió en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, quien exigió a Sánchez pedir "perdón a los españoles" y mostrar "su respeto al Tribunal Supremo".
Santiago Abascal, presidente del partido de derecha Vox, resaltó que "Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel".
Por su parte, la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que "no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo (...) Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".
