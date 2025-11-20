Voz News: el exagente de la CIA Rick de la Torre aseguró que cualquier acción militar en Venezuela “estará enfocada en los líderes del régimen de Maduro”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exagente de la CIA Rick de la Torre sobre la autorización que el presidente Donald Trump le dio a la agencia para realizar operaciones dentro de Venezuela, dentro de un contexto en el que la Administración republicana parece decidida a materializar un cambio de régimen en el país sudamericano, luego de haber acusado al régimen de Nicolás Maduro de ser un cártel narcotraficante que ha inundado los Estados Unidos de drogas.

“Lo que puede hacer la CIA en Venezuela son varias cosas: ya que han nombrado al Cártel de los Soles como un grupo narcoterroristas, eso da una oportunidad para actuar como han actuado en los últimos 20 o 30 años contra terroristas en todas partes del mundo. […] El ejército estadunidense no está interesado en hacer una invasión a gran escala o destruir parte de la infraestructura que existe adentro de Venezuela, por tal razón, cualquier acto militar estará enfocado en los líderes del régimen de Maduro", dijo de la Torre.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.