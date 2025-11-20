Colombia ve con buenos ojos que Maduro deje el poder, pero a cambio de que no sea perseguido

Publicado por Virginia Martínez 19 de noviembre, 2025

Colombia expresó su respaldo a un mecanismo de transición que permitiría a Nicolás Maduro ceder el poder a un Gobierno interino encargado de organizar nuevas elecciones. La propuesta, que ha tomado fuerza en espacios diplomáticos de Washington, Caracas y otras capitales, surge en un momento en que Estados Unidos mantiene presencia militar reforzada en el Caribe y evalúa respuestas más firmes ante el régimen venezolano.

Aunque este posible acuerdo circula como una alternativa para evitar una intervención directa, no hay señales de que el presidente Donald Trump esté considerando aceptar tal propuesta. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, Maduro contemplaría abandonar el poder si recibe garantías de seguridad personal.

Bogotá afirma que Maduro podría aceptar una salida negociada

Desde Madrid, Villavicencio aseguró que el dictador venezolano estaría dispuesto a ceder el control a un tercero que conduzca un proceso electoral legítimo, siempre que cuente con protección frente a eventuales procesos judiciales. “Podría irse sin necesidad de acabar en prisión, otra persona podría asumir el liderazgo de esa transición y permitir elecciones legítimas”, dijo.

En Venezuela no existe confirmación oficial sobre la disposición de Maduro a considerar un acuerdo de este tipo. De acuerdo con Villavicencio, el presidente colombiano Gustavo Petro no ha conversado directamente con Maduro, pero su equipo mantiene comunicación con diplomáticos del régimen.

Apoyo regional a nuevas elecciones y necesidad del respaldo opositor Tanto el presidente colombiano Gustavo Petro como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han pedido la convocatoria de nuevas elecciones después de que los comicios de 2024 fueran ampliamente cuestionados. Villavicencio indicó que un plan que ofrezca una salida segura para Maduro podría ser “la opción más sana”, aunque subrayó que tal esquema requeriría el respaldo de la oposición venezolana.

Posible intervención estadounidense

El debate ocurre mientras la Administración Trump mantiene una postura dura contra el narcotráfico regional. El presidente estadounidense advirtió esta semana que podría ordenar ataques contra objetivos vinculados a presuntos cárteles en Venezuela, Colombia y México.

Las fuerzas estadounidenses ya han hundido embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, acciones que Colombia teme que escalen hacia un conflicto directo.

Villavicencio señaló que una operación militar “podría desencadenar una crisis humanitaria muy difícil de manejar”.

Tensiones entre Bogotá y Washington complican el rol colombiano

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han deteriorado desde el inicio del segundo mandato de Trump. El presidente estadounidense ha calificado al mandatario colombiano Gustavo Petro de “loco” y “líder del narcotráfico”, además de recortar asistencia y retirarle la visa.

Esta confrontación, según analistas, debilita la posición colombiana como posible garante de una transición venezolana.