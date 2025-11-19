ANÁLISIS
La UE recula y propone aplazar la normativa de la IA para ayudar a las empresas tecnológicas locales
La estricta regulación europea del sector digital hace unos meses recibió críticas de la Administración Trump, pero también de empresas y gobiernos de la UE que la ven como un freno al crecimiento y un motor de censura.
El brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) propuso el miércoles retrasar la implementación de unas nuevas reglas sobre la inteligencia artificial (IA) para ayudar a las empresas tecnológicas locales a competir con sus rivales globales.
La estricta regulación europea del sector digital hace unos meses recibió críticas de la Administración Trump, pero también de empresas y gobiernos de la UE que la ven como un freno al crecimiento y un motor de censura.
Bruselas prometió facilitar el desarrollo de la industria local con unas propuestas presentadas este miércoles que modifican sus reglas de protección de datos y retrasan la aplicación de una parte de su nueva normativa sobre la IA.
"Nuestras reglas no deberían ser un lastre, sino valor añadido. Por ello, debemos tomar pasos inmediatos para librarnos del desorden regulatorio", dijo la responsable tecnológica del bloque, Henna Virkkunen.
Un paso hacia la simplificación de las regulaciones
La Comisión Europea (CE) plantea facilitar el acceso a las bases de datos para entrenar modelos de IA, incluso de datos personales si es con "intereses legítimos", y dar más tiempo a las empresas para adaptarse a la nueva ley de IA.
Asociaciones defensoras de la privacidad de datos criticaron estos cambios; sin embargo, según AFP, la industria tecnológica los celebró como “un paso hacia la simplificación del complejo panorama regulatorio de la UE”.
Las propuestas requieren la aprobación del Parlamento Europeo y de los veintisiete países miembros del bloque.
Se pospone la aplicación de regulaciones sobre IA "de alto riesgo"
La UE aprobó una ley inédita para regular esta industria que entró en vigor en agosto de 2024. Esta plantea un sistema de restricciones proporcional al riesgo para la sociedad que presenta cada sistema de IA.
Así, los sistemas considerados de alto riesgo, usados en infraestructuras críticas, seguridad o salud, tienen que cumplir múltiples requisitos antes de ser autorizados.
Grandes empresas europeas, como Airbus o Mercedes-Benz, pidieron retrasar o frenar la implementación de algunos aspectos de la ley que, en su opinión, podían frenar la innovación.
Bruselas les dio parcialmente la razón este miércoles al aceptar aplazar la aplicación de disposiciones sobre IA "de alto riesgo" de agosto de 2026 a finales de 2027.
Una mayor competitividad
Las autoridades comunitarias argumentan que estos cambios ayudarán a las tecnológicas europeas a competir con sus rivales estadounidenses y chinas, y a reducir la dependencia de gigantes extranjeros.
Pero los expertos dicen que la UE se queda atrás también por otras razones como la distinta regulación entre Estados, la escasez de mano de obra calificada y el financiamiento limitado.
Europa le quiso cerrar el cerco al sector tecnológico
"Pongo a todos los Países con Impuestos Digitales, Legislación, Reglas o Regulaciones, sobre aviso de que a menos que estas acciones discriminatorias sean eliminadas, yo, como Presidente de los Estados Unidos, impondré Aranceles adicionales sustanciales sobre las Exportaciones de ese País a los EEUU", afirmó el presidente.
Aunque Trump no citó directamente a la Unión Europea (UE) o al Reino Unido, estos disponen de un poderoso arsenal jurídico para regular el sector digital.
Henna Virkkunen declaró días después que pese a las amenazas de Donald Trump, la UE seguiría aplicando sus reglas sobre las plataformas digitales.
La funcionaria publicó un mensaje en X con una carta dirigida al responsable del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, para hacerle saber de manera oficial que la UE seguiría aplicando estrictas regulaciones a las plataformas digitales.
"La Ley sobre los Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) son leyes soberanas de la Unión Europea, adoptadas con mayorías aplastantes por el Parlamento europeo y el Consejo Europeo", se lee en el documento.
Aunque la DSA, la DMA y la IA Act son leyes distintas, se complementan perfectamente y juntas forman el paquete regulatorio digital más ambicioso del mundo. Bruselas las diseñó para que encajen como piezas de Lego.