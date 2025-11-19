Una banda de islamistas huye de Suecia dejando millones en deudas fiscales y una red de escuelas fraudulentas bajo la lupa

Los estudiantes fuera de la escuela integral de habla sueca (Archivos) Alessandro RAMPAZZO / AFP

Publicado por Diane Hernández 19 de noviembre, 2025

Una investigación reciente publicada por Expressen reveló la existencia de una compleja red de escuelas, preescolares y empresas vinculadas a figuras islamistas radicales en Suecia, acusadas de desviar más de mil millones de dólares en fondos públicos destinados a educación y bienestar social.

La trama, construida sobre lazos familiares, conexiones ideológicas salafistas y entramados de fraude financiero, ha provocado cierres masivos de centros educativos, condenas penales y una ola de huidas de los principales implicados hacia el extranjero, de acuerdo al medio.

Una red que operó durante años con fondos públicos

Según Expressen, durante más de una década estas escuelas y preescolares recibieron generosos fondos estatales mientras eran gestionadas por imanes radicales, asesores financieros y empresarios vinculados entre sí.

Las autoridades suecas, en algunos casos a instancias del Servicio de Seguridad (Säpo), cerraron los centros tras detectar vínculos con extremismo violento o tras descubrir graves delitos económicos.

Henric Fagher, fiscal jefe de la Autoridad de Delitos Económicos, explicó a Expressen que se trató de un "doble perjuicio":

"El dinero desaparece y no cumple su propósito social, mientras otros se enriquecen apropiándose de fondos públicos", cita el portal de noticias.

Dos redes conectadas por religión, finanzas y crimen

Expressen detalla que los casos no son incidentes aislados: detrás existe una doble red colaborativa, unida por parentescos, intereses económicos y una visión religiosa radical.

Entre sus líderes figuran imanes extremistas como Abo Raad, Abdel Nasser El Nadi y Hussein al-Jibury, además de empresarios como Abdirizak Waberi -exdiputado moderado- y el asesor financiero Mohammad al-Kotrani, señalado como pieza clave en las maniobras de contabilidad falsa.

Fraude masivo: de clubes sexuales a transferencias a Somalia Uno de los casos más emblemáticos es el de la escuela Römosse en Gotemburgo. Según Expressen, su exdirector Abdirizak Waberi desvió 12 millones de coronas suecas mediante facturas falsas. Parte del dinero terminó en un partido islamista en Somalia; otra parte financió viajes a clubes sexuales en Tailandia, hoteles de lujo en Asia y pagos de afiliación política.

​

​Las escuelas vinculadas a El Nadi y al imán Abo Raad también movieron grandes sumas al extranjero. El Nadi transfirió más de 4 millones de coronas a Malta antes de huir a Egipto, donde fue localizado por el medio que publicó la investigación.

Los implicados huyen del país

Las investigaciones de Expressen revelan que, conforme avanzaban los procesos judiciales y las deudas fiscales, los protagonistas abandonan Suecia uno a uno. Entre ellos resaltan nombres como:

Abo Raad , considerado una amenaza para la seguridad nacional, salió del país voluntariamente.

, considerado una amenaza para la seguridad nacional, salió del país voluntariamente. Abdel Nasser El Nadi , también sujeto a deportación, escapó con millones en cuentas extranjeras.

, también sujeto a deportación, escapó con millones en cuentas extranjeras. Rabie Karam , fundador de escuelas en Gotemburgo y Gävle, se encuentra prófugo en Egipto tras no presentarse a cumplir condena.

, fundador de escuelas en Gotemburgo y Gävle, se encuentra tras no presentarse a cumplir condena. Mohammad al-Kotrani, el asesor financiero y yerno de Abo Raad, dejó una deuda de 2,1 millones de euros y continúa operando empresas pese a prohibiciones legales.

La Agencia Tributaria sueca persigue a los desertores por decenas de millones en impuestos impagos.

Una red que también intentó infiltrarse en servicios de asistencia

Según Expressen, el esquema no se limitó a escuelas: también se intentó lucrar con hogares para menores migrantes no acompañados, empresas de asistencia social y organizaciones deportivas utilizadas para desviar fondos. En varios casos, el dinero terminó en manos de asociaciones islamistas radicales o predicadores extremistas.

A principios de octubre el gobierno de Suecia reconoció públicamente la presencia y expansión del islam político en diversas instituciones del país y anunció una investigación oficial para determinar el alcance de esta infiltración, especialmente la influencia de los Hermanos Musulmanes en barrios, escuelas, servicios sociales e incluso estructuras políticas.

La decisión se produjo tras salir a la luz un informe oficial francés publicado en 2025 que señalaba a Suecia como uno de los principales focos de actividad islamista organizada en Europa.

La investigación será conducida por una comisión de especialistas en terrorismo, seguridad y ciencias sociales. Algunos expertos celebraron públicamente que, tras décadas de advertencias ignoradas, Suecia finalmente actúe para frenar la expansión del movimiento.

El ejecutivo sueco prevé presentar las primeras conclusiones en 2026, según los medios.

Un facilitador clave: la figura de Mohammad al-Kotrani Para los investigadores citados por Expressen, al-Kotrani actuó como el "facilitador" del entramado: un operador con habilidades contables utilizado para mover dinero entre empresas, inflar balances, ocultar transferencias y dar apariencia de estabilidad económica a centros educativos que estaban al borde del colapso.

​

​Pese a una prohibición de ejercer actividades comerciales, el portal de noticias comprobó que continuó operando más de veinte empresas desde nuevas oficinas en Gotemburgo.

Extremismo ideológico, abuso de fondos públicos y crimen financiero a gran escala

La investigación de Expressen destapa una trama que combina extremismo ideológico, abuso de fondos públicos y crimen financiero a gran escala.

Lo que inicialmente fue presentado como cierres aislados de centros educativos resultó ser una red sistemática que drenó recursos del sistema de bienestar sueco, facilitó actividades ideológicas radicales y ahora enfrenta las consecuencias judiciales mientras varios de sus líderes se esconden en el extranjero.