Turquía: la justicia ordena liberar a un caricaturista acusado de insultar al presidente Erdogan

Publicado por Virginia Martínez 19 de noviembre, 2025

El caricaturista Dogan Pehlevan fue puesto en libertad, al menos hasta que deba sentarse en el banquillo para hacer frente a las acusaciones de haber insultado al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Así lo informó el grupo Asociación de Estudios sobre Medios de Comunicación y Derecho (MLSA), que detalló que un tribunal otorgó la libertad bajo control judicial al dibujante, quien tendrá que presentarse una vez por semana ante las autoridades. También tiene prohibido viajar al extranjero.

Pehlevan se encontraba en prisión preventiva a la espera del juicio. Según Amnistía Internacional, fue acusado de insultar a Erdogan en dos mensajes publicados en X en 2019 y 2024.

Pehlevan negó en una audiencia el martes tener una cuenta en esa plataforma. "Como persona que escribe y dibuja, no siento la necesidad de expresarme en las redes sociales", aseguró ante el tribunal por videoconferencia, informó la MLSA. "El tono de esas publicaciones no se parece en nada al mío".

En julio Pehlevan fue encarcelado junto con otras tres personas en otro caso, según AFP. Esa vez se acusaba a la revista satírica LeMan, en la que trabaja, de haber publicado una caricatura de Mahoma.

La revista siempre ha negado cualquier vínculo entre los dibujos de un personaje llamado Muhamed y el profeta Mahoma. Los otros tres empleados fueron puestos en libertad y la semana pasada un tribunal ordenó la liberación de Pehlevan por ese caso, en espera de juicio. La próxima audiencia está prevista para el 5 de mayo.