Chile: un nuevo atentado contra un dirigente opositor venezolano reaviva el temor sobre la persecución transnacional del régimen de Maduro

Publicado por Virginia Martínez 18 de noviembre, 2025

Alexander Maita, coordinador del Comando ConVzla en Chile —una plataforma del exilio venezolano dedicada a organizar y articular esfuerzos de participación política y comunitaria—, fue víctima de un intento de atentado este martes en Santiago, cuando cuatro individuos armados interceptaron el vehículo en el que regresaba a su domicilio junto a su esposa y su suegro.

Según el comunicado emitido por Mundo ConVzla, dos de los agresores se bajaron de un automóvil, exhibieron armas y se aproximaron directamente al vehículo de Maita. El dirigente logró escapar ileso y actualmente permanece bajo resguardo.

El ataque ocurrió en un sector residencial de la capital chilena y fue registrado por cámaras de seguridad. Una vez a salvo, Maita presentó la denuncia ante la Policía y el Ministerio Público, que incorporaron las imágenes a la investigación para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del hecho.

Mundo ConVzla descarta delincuencia común y exige una investigación urgente

En su comunicado, Mundo ConVzla calificó lo ocurrido como una amenaza directa y afirmó que el episodio no corresponde a un hecho de delincuencia común. La organización exigió una investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones, involucrando al Gobierno del presidente Gabriel Boric, a la fiscalía y a los cuerpos policiales.

El texto advierte que la vida de un dirigente venezolano “ha sido puesta en riesgo en suelo chileno” y define el ataque como un acto de persecución y asedio con alcance transnacional. Para la organización, el caso debe ser tratado como una prioridad debido al riesgo que enfrentan opositores venezolanos en el exilio.

Un caso que revive temores tras el asesinato de Ronald Ojeda En su comunicado, Mundo ConVzla contextualizó el episodio recordando el asesinato del teniente coronel venezolano Ronald Ojeda en Chile, un hecho que organizaciones internacionales consideraron grave y con implicaciones transnacionales. La referencia apunta a subrayar la preocupación existente entre organizaciones del exilio sobre episodios de hostigamiento contra opositores venezolanos fuera de su país.



La investigación avanza con análisis de videos y búsqueda de testigos

Las autoridades chilenas mantienen abierto el caso y continúan con la recolección de evidencias. Equipos policiales recaban testimonios de vecinos y de cualquier persona que pueda aportar información sobre los movimientos del vehículo utilizado por los agresores. Los registros de cámaras serán determinantes para establecer las motivaciones del ataque.

Expertos en seguridad consultados por la prensa local señalaron que esclarecer el origen del hecho requerirá coordinación institucional y un análisis minucioso de las evidencias, con posible apoyo de organismos internacionales.