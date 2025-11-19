Nicki Minaj se une a la Administración Trump en la ONU para condenar la persecución cristiana en Nigeria

Publicado por Joaquín Núñez 18 de noviembre, 2025

Nicki Minaj se unió a la Administración Trump para combatir la persecución cristiana en Nigeria. Tras expresar públicamente su apoyo a través de las redes sociales, la cantante dio un paso más y expuso en un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Allí, se mostró como una firme defensora de la libertad religiosa.

Minaj fue presentada ante el panel por Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU. “Ella sube a este escenario mundial no como una celebridad, sino como una testigo para visibilizar la situación de la iglesia perseguida en Nigeria", expresó.

Ya en el panel, la cantante confesó estar nerviosa y le agradeció al presidente Donald Trump por su liderazgo “para defender a los cristianos en Nigeria, combatir el extremismo y poner fin a la violencia contra aquellos que simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad de religión o de creencias”.

“Lamentablemente, este problema no solo está creciendo en Nigeria, sino también en muchos otros países del mundo. (...) La libertad religiosa significa que todos cantamos nuestra fe sin importar quiénes seamos, dónde vivamos o en qué creamos", continuó.

Posteriormente, Minaj grabó un video junto a Waltz en el que volvió a agradecerle a la Administración Trump por el apoyo a la causa: "Me siento honrada de que hayan considerado que soy digna de estar en un lugar de este calibre. Gracias por ser tan maravillosos conmigo, por apoyarme y por ayudarme a comprender lo que está pasando ahí fuera. Seguiré aprendiendo. Me encanta aprender".