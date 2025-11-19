ANÁLISIS
Cómo facilita China la evasión de las sanciones a Rusia, Irán y Corea del Norte
Un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad (USCC) del Congreso expuso las estrategias del régimen comunista chino destinadas a favorecer a sus aliados sancionados por corrupción y actividades terroristas.
El Congreso presentó esta semana un detallado informe que expone una red internacional organizada por China para evadir las sanciones comerciales y financieras dictadas por Washington contra los regímenes de Rusia, Irán y Corea del Norte.
El documento fue elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de EEUU y China (USCC), integrada por 12 legisladores republicanos y demócratas de ambas cámaras.
El reporte reveló que el régimen de Xi Jinping es un facilitador flagrante y decisivo de la evasión de sanciones por parte de los países que pertenecen al denominado "eje de la autocracia".
En los últimos años, según el informe, Hong Kong ha aprovechado su condición de centro comercial y financiero mundial para convertirse en un importante centro de evasión de sanciones y control de las exportaciones.
De acuerdo a los legisladores, el régimen comunista sigue manteniendo un alto volumen de comercio con países sometidos a fuertes sanciones, estableciendo redes de transporte y pago toleradas por el Partido Comunista Chino (PCCh) para continuar importando y exportando productos controlados.
Algunas de las redes del PCCh que evaden las sanciones
- Una flota fantasma de petroleros que transportan petróleo sancionado procedente de Irán y Rusia ha encontrado refugio en el gigante asiático, donde un grupo de refinerías independientes acepta recursos energéticos con descuento, cuyo origen se declara falsamente en los datos aduaneros.
- China es el mayor proveedor de artículos de tecnología de doble uso, cuya venta ha permitido a Rusia construir y mantener sus operaciones militares en Ucrania.
- Al igual que con el comercio de petróleo sancionado, las redes en la sombra de China ayudan a Corea del Norte a blanquear las ganancias de sus delitos cibernéticos transnacionales patrocinados por el Estado.
De acuerdo al informe, con una influencia económica escalable y sostenida, Pekín se ha convertido en el polo gravitatorio alrededor del cual se está cohesionando el eje de los países autoritarios y antidemocráticos.
Según el documento, esta red de evasión de sanciones a gran escala y en constante evolución plantea una serie de retos para los responsables políticos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Estados Unidos, tanto en el plano estratégico como en el táctico.
Las tácticas sofisticadas de China
- Comercio de trueque:
De acuerdo al informe, los vendedores de automóviles chinos han aceptado cereales como pago de clientes rusos. Aunque ineficaz, el intercambio directo de mercancías se produce fuera del alcance de las sanciones y elude las redes financieras.
- Compensación directa en RMB:
En combinación con las redes alternativas de pago y compensación de China, esto permite que las transacciones comerciales y financieras eludan el alcance global del sistema financiero estadounidense.
- Redes alternativas de pago y compensación:
- Criptomonedas:
- Flota fantasma:
Los petroleros ocultan sus actividades mediante una propiedad opaca, registrándose bajo diferentes pabellones o banderas marítimas, apagando sus sistemas de identificación automática (AIS) y realizando peligrosas transferencias de barco a barco en el mar.
La mayor parte del petróleo ruso e iraní transportado por la flota clandestina tiene como destino China, concretamente los puertos de la provincia de Shandong, donde un grupo de refinerías independientes conocidas como tetera procesan el crudo para el mercado nacional.
- Redes complejas de blanqueo de capitales:
China permite actividades desestabilizadoras
El informe concluye que el papel del régimen comunista chino, al permitir que los estados del eje autocrático comercien, compren armas, obtengan bienes de doble uso y accedan al sistema financiero internacional, ha erosionado de forma drástica la eficacia de las sanciones y de los controles de exportación impuestos por EEUU y sus socios multilaterales.
Desde la invasión ilegal de Ucrania, el régimen comunista chino ha ofrecido apoyo a Rusia mediante el incremento de las compras de petróleo y gas, así como el suministro de tecnología de doble uso que se dirige de manera constante al campo de batalla.
Del mismo modo, los bancos y los titulares de cuentas chinos son actores esenciales en el proceso que permite a Irán convertir sus ingresos en activos expresados en dólares y euros.
El informe también señala que, pese a la casi completa interrupción del comercio oficial durante la pandemia, ciudadanos chinos continuaron facilitando el contrabando de productos sancionados hacia y desde Corea del Norte, ayudando a ciberdelincuentes norcoreanos a blanquear criptoactivos robados.
Según el reporte, el apoyo material y financiero obtenido gracias a la ayuda de China para evadir las restricciones económicas ha permitido a estos regímenes mantener sus actividades desestabilizadoras.