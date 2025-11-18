Desde la clandestinidad: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, presentó el Manifiesto de Libertad de Venezuela

Publicado por Víctor Mendoza 18 de noviembre, 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, publicó un manifiesto en el que establece las bases para iniciar la reconstrucción de Venezuela una vez que se consolide la transición. Sostuvo que "el abuso del poder del régimen de Nicolás Maduro llega a su fin".

El documento, publicado en The Washington Post, explica que “los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad: ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”.

Machado, quien lleva más de un año en la clandestinidad, transmitió un mensaje de determinación a los venezolanos, afirmando que “Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad no es un privilegio concedido por el Gobierno”.

En ese sentido, el manifiesto detalló que la dignidad es el catalizador que “elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos”. Inspirará la esperanza.

“Creará un nuevo mundo donde los venezolanos se alzarán desde esta oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable: la libertad”, resaltó el documento.

La líder opositora aseguró que, una vez fuera del poder el chavismo, se protegerá el derecho a la propiedad y a “recuperar lo que nos fue robado”, y afirmó que en una "nueva Venezuela, se crearán las condiciones para que florezca una economía libre".

“Porque en una República libre el único soberano es el pueblo; porque nuestra soberanía popular y nacional es inalienable, y porque los venezolanos sabemos que la libertad debe defenderse cada día, no hay lugar para el miedo”, precisó el preámbulo del documento firmado por Machado.

“Venezuela será líder en el hemisferio occidental, convertida en el principal centro energético, símbolo de independencia y de innovación”, agregó.