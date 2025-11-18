Desmantelan la "oficina" del Cartel Jalisco Nueva Generación en España

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

Las autoridades españolas anunciaron este martes que han desmantelado la "oficina" del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el país, desde donde sus integrantes operaban para introducir grandes cargamentos de drogas para redistribuirlos por otros lugares de Europa.

Durante la operación -que contó con la colaboración de la DEA y de las autoridades de Países Bajos-, 20 personas fueron arrestadas, de las cuales dos de ellas "eran objetivos prioritarios desde hace años" de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Además, entre los arrestados se encontraban varios miembros de la Camorra -mafia italiana- que se encargaban de la distribución de la droga por otros países europeos.

El CJNG fue designada como organización terrorista extranjera por la Administración Trump.

La investigación sobre la delegación del CJNG comenzó hace unos meses, cuando las autoridades españolas se incautaron de un cargamento de cocaína oculto "en maquinaria industrial de gran tonelaje".

Más tarde, los investigadores descubrieron que droga de este mismo tipo era almacenada en fincas ubicadas en las provincias españolas de Madrid y Ávila. Desde ahí, se enviaba a otros lugares.

La policía descubrió que el mes pasado la red hizo un primer envío de droga a Italia, "a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano".

En la operación, las autoridades se incautaron de casi dos toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y quince vehículos.