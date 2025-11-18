Japón emite una alerta de seguridad para sus ciudadanos en China en medio de una fuerte escalada diplomática por Taiwán

Un agente monta guardia frente a un edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín AFP.

Publicado por Diane Hernández 18 de noviembre, 2025

La tensión entre Japón y China dio un giro brusco este lunes, luego de que Tokio emitiera una advertencia de seguridad para sus ciudadanos en territorio chino debido al deterioro de las relaciones bilaterales tras unas polémicas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posibilidad de un conflicto en Taiwán.

La embajada japonesa en China pidió a los residentes y viajeros que extremen precauciones, eviten multitudes y respeten estrictamente las costumbres locales. El mensaje, publicado en su sitio web, también aconseja tener "cuidado con sus palabras y actitudes" al interactuar con la población china, en un contexto marcado por un rápido incremento del malestar social y político.

El origen de la crisis: Taiwán en el centro

La disputa se intensificó tras las declaraciones de Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, quien afirmó ante el Parlamento que un eventual ataque chino a Taiwán podría justificar el envío de tropas japonesas para apoyar a la isla democrática, situada a poco más de 100 kilómetros de la prefectura nipona de Okinawa.

Pekín calificó estas declaraciones de "falacias" que "violan gravemente el derecho internacional", según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien aseguró que dañan "fundamentalmente la base política de las relaciones entre China y Japón", refirió la agencia AFP.

Advertencias cruzadas y amenazas en redes

La respuesta china no se hizo esperar. La semana pasada, el Gobierno de Xi Jinping pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Japón "en un futuro próximo". La tensión escaló aún más cuando el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, publicó en X un mensaje amenazante dirigido a Takaichi -"cortar ese cuello sucio"-, comentario que fue eliminado posteriormente.

Tokio convocó de inmediato al embajador chino para exigir explicaciones.

Impacto en la cultura, la economía y los mercados

​Cine : Medios estatales chinos informaron que el estreno de dos películas japonesas, Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers y Cells at Work! , fue pospuesto debido al clima de tensión. China Film News señaló que los "comentarios provocadores" de Japón afectarán la percepción del público chino hacia las producciones niponas.

: Medios estatales chinos informaron que el estreno de dos películas japonesas, y , fue pospuesto debido al clima de tensión. ​ Mercados financieros : El índice bursátil japonés Nikkei 225 cayó más de un 3% este martes, reflejando el nerviosismo de los inversores. Las acciones del sector turístico y minorista también sufrieron fuertes caídas.

: El índice bursátil japonés Nikkei 225 cayó más de un 3% este martes, reflejando el nerviosismo de los inversores. Las acciones del sector turístico y minorista también sufrieron fuertes caídas. ​Turismo y transporte aéreo: La relación económica entre ambos países -estrechamente vinculados- se vio sacudida. China es la principal fuente de turistas hacia Japón, con casi 7,5 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2025.

Según el analista de aviación Li Hanming, alrededor de 500.000 billetes aéreos desde China hacia Japón han sido cancelados desde el 15 de noviembre. La crisis diplomática ha comenzado a tener repercusiones en diversos sectores:

Un conflicto con implicaciones regionales

El portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, afirmó que la advertencia se emitió tras una "evaluación exhaustiva" de la situación política y social en China. Pekín, por su parte, aseguró que seguirá garantizando la seguridad de los extranjeros en su territorio "de conformidad con la ley".

La crisis ocurre en un momento de sensibilidad extrema en el Este Asiático, donde el futuro de Taiwán continúa siendo uno de los principales focos de tensión regional. Mientras tanto, millones de ciudadanos y empresas de ambos países enfrentan ya las consecuencias de un choque diplomático que parece lejos de apaciguarse.