Hombres armados secuestran a 25 alumnas en Nigeria

Publicado por Williams Perdomo 17 de noviembre, 2025

Hombres armados de una organización criminal secuestraron a 25 alumnas de una escuela secundaria femenina en el noroeste de Nigeria. La información fue confirmada por las autoridades este lunes.

La policía detalló que los asaltantes entraron en el colegio del estado de Kebbi sobre las 04H00 locales (03H00 GMT) con armas sofisticadas y disparando esporádicamente. Cuando llegaron los agentes de policía, los sospechosos "ya habían saltado la valla de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia".

Los criminales mataron a un miembro del establecimiento, Hassan Makuku, e hirieron a un profesor, Ali Shehu.

La policía de Kebbi declaró que en el lugar se desplegó a un equipo formado por sus agentes, militares y miembros de milicias civiles.

El equipo "peina minuciosamente las rutas utilizadas por los bandidos y el bosque cercano" con el fin de "rescatar a las alumnas secuestradas e intentar detener a los autores de este acto atroz".