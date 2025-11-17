Ex primera ministra de Bangladesh condenada a muerte por la represión de los disturbios de 2024

Publicado por Williams Perdomo 17 de noviembre, 2025

La Justicia de Bangladés condenó este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, según la ONU.

"Todos los elementos (…) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos", declaró el juez del tribunal de Daca, Golam Mortuza Mozumder. "Hemos decidido imponerle una sola pena, la pena de muerte", añadió.

Hasina, de 78 años, siempre negó los cargos en su contra y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano de 2024.

Los jueces consideraron a la ex primera ministra culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, en particular por incitar a cometer asesinatos y ordenar asesinatos, según el veredicto.

Tras la sentencia, Hasina, que estuvo en el poder durante 15 años, dijo que el veredicto tenía "motivaciones políticas".

"Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un Gobierno no elegido y sin mandato democrático", afirmó en un comunicado.