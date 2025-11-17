Japón moviliza sus tropas por un dron chino cerca de Taiwán mientras las tensiones con Pekín golpean la bolsa de Tokio

Una empleada usa su teléfono móvil mientras espera a los clientes en un restaurante de Pekín AFP

Publicado por Diane Hernández 17 de noviembre, 2025

Japón informó este lunes que activó su defensa aérea tras detectar un dron presuntamente chino sobrevolando la zona entre la isla de Yonaguni -su punto habitado más cercano a Taiwán- y el territorio taiwanés, en un nuevo episodio que agrava la crisis diplomática con Pekín y que ya está generando turbulencias económicas.

El Ministerio de Defensa comunicó en X que el 15 de noviembre se identificó la aeronave no tripulada y que, en respuesta, la Fuerza Aérea de Autodefensa movilizó aviones de combate para vigilar la incursión.

El incidente se suma a la escalada provocada por las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi, quien el 7 de noviembre advirtió que un eventual uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán podría suponer una "amenaza para la supervivencia de Japón", referencia que abre la puerta -bajo la legislación japonesa- a una posible intervención militar de Tokio.

Impacto inmediato en los mercados

Las crecientes fricciones con China tuvieron reflejo inmediato en la bolsa de Tokio. Este lunes, las acciones de empresas ligadas al turismo, comercio y consumo interno registraron fuertes caídas, después de que Pekín recomendara a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, según información de la AFP.

Entre las pérdidas más pronunciadas destacaron: Shiseido: –11,4%

Takashimaya: –6%

Fast Retailing (Uniqlo): cerca de –6%

Japan Airlines: –3,4%

La advertencia china llega en un momento delicado para Japón, cuya economía se contrajo 0,4% en el tercer trimestre, según datos oficiales publicados este lunes.

China es el principal flujo turístico del país: entre enero y septiembre llegaron 7,5 millones de turistas chinos, que gastaron más de 1.000 millones de dólares mensuales en el tercer trimestre, impulsados por la debilidad del yen.

Diplomacia en marcha

Ambos gobiernos llamaron la semana pasada a consultas a sus embajadores. En un esfuerzo por contener la crisis, Masaaki Kanai, responsable de asuntos de Asia-Pacífico del Ministerio de Exteriores japonés, viajó este lunes a China para reunirse con su homólogo Liu Jinsong y buscar una vía de desescalada.

Las preocupaciones en Tokio aumentaron no solo por la presencia del dron, sino también por la actividad marítima china. El ministro jefe del gabinete, Minoru Kihara, informó que el domingo buques de los guardacostas chinos permanecieron durante varias horas dentro de aguas territoriales japonesas cerca de las islas Senkaku, conocidas en China como Diaoyu y reclamadas por ambos países.

Taiwán se sitúa a apenas 100 km de Yonaguni, y la discusión sobre su futuro se ha convertido en el eje de las tensiones entre las dos mayores economías de Asia Oriental. Pekín insiste en que la isla forma parte de su territorio y no descarta recuperar el control por la fuerza.