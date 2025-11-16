EEUU destruye otra embarcación de narcotráfico en el Pacífico mientras el USS Gerald Ford llega al Caribe
La operación dejó tres narcoterroristas muertos y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.
El Ejército de Estados Unidos abatió en aguas internacionales otra embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en una operación que dejó tres narcoterroristas muertos, según informó este domingo el Comando Sur.
Southcom señaló que el objetivo, destruido el sábado, “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”. La acción estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, una unidad antinarcóticos creada en octubre para intensificar los operativos en la región.
Un despliegue militar en expansión
La operación se hizo pública el mismo día en que el USS Gerald R. Ford ingresó al Caribe con más de 4.000 marineros, aviones de combate F/A-18 Super Hornet y misiles Tomahawk de largo alcance. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, destacó que este despliegue refuerza la determinación de Estados Unidos para proteger la seguridad del hemisferio occidental y del territorio estadounidense. Holsey dejará su cargo a finales de este año.
Desde principios de septiembre, el Ejército estadounidense ha atacado 21 embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, resultando en al menos 83 fallecidos, calificados como “narcoterroristas”.
Nueva campaña militar contra los “narcoterroristas”
El jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la campaña “Operación Lanza del Sur”, una iniciativa militar y de vigilancia para contrarrestar a los grupos que operan en las rutas del narcotráfico dentro del Comando Sur.
Un día después, Trump afirmó que ya “más o menos ha tomado una decisión” sobre los próximos pasos respecto a Venezuela. Aunque no dio detalles, destacó que se han logrado avances para frenar el flujo de drogas procedente de ese país.
Mundo
EEUU defiende la legalidad de los ataques contra las presuntas narcolanchas en el Caribe
Diane Hernández
La Administración Trump intensifica la presión
El presidente Trump y otros altos funcionarios han señalado reiteradamente al presidente venezolano Nicolás Maduro como un “líder ilegítimo” y lo han acusado de encabezar una red de narcotráfico que afecta directamente a Estados Unidos.