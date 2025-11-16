Chile comienza a votar su futuro después de Gabriel Boric con la inmigración y la delincuencia como puntos clave

Publicado por Israel Duro 16 de noviembre, 2025

Los chilenos han comenzado a acudir a las urnas para votar el futuro del país sin Gabriel Boric. Con la inmigración y la delincuencia como puntos clave, dos propuestas antagónicas parten como las favoritas para sustituir al dirigente izquierdista: la de la comunista Jeannette Jara y el candidato de derechas José Antonio Kast, seguidos de cerca en las encuestas por el libertario Johannes Kaiser.

Las últimas encuestas también apuntan a que ninguno de ellos obtendría la cantidad suficiente de votos para evitar el balotaje del próximo 14 de diciembre. En esta jornada se elige también la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

El repunte de la inseguridad en los últimos años ha dado alas a Kast, que promete deportaciones masivas y mano dura contra la delincuencia.

Los homicidios aumentaron un 140% en Chile en la última década

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes, según el gobierno. En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021.

Unas cifras que hicieron variar el rumbo a Jara. La exministra de Trabajo de Boric, de 51 años, anticipó que no tendrá "ningún complejo en materia de seguridad", pero que también garantizará que los chilenos tengan "la seguridad de llegar a fin de mes".

Uno de sus planes contra el crimen organizado es el levantamiento del secreto bancario para atacar sus finanzas.

Deportaciones masivas, "escudo fronterizo" y mayor poder de fuego para la policía

Por su parte, Kast, de 59 años y que opta a la Presidencia por tercera vez, puso el foco en los 337.000 inmigrantes ilegales que se encuentran en el país, en su mayoría venezolanos. Su mensaje caló en medio de la conmoción causada por el Tren de Aragua, la temible banda de origen venezolano implicada en secuestros, extorsiones y otros delitos que ha extendido sus operaciones por Sudamérica.

Kast, que ha vinculado el creciente crimen con la inmigración irregular, prometió deportaciones masivas y un "escudo fronterizo" para frenar el ingreso de los extranjeros sin papeles, que incluye cercas metálicas y zanjas. "Empiecen a pensar qué es lo que van a hacer a futuro, porque regularizaciones masivas no van a haber", advirtió el líder del Partido Republicano.

Además, Kast aseguró que aumentará el poder de fuego de la policía y que la enviará junto a los militares a los puntos críticos de inseguridad en las ciudades.

Kaiser: deportaciones y envío de los ilegales con antecedentes a El Salvador

El tercero en disputa, Johannes Kaiser, un diputado de 49 años, asumió el discurso más radical contra los migrantes sin estatuto legal. Aparte de expulsarlos a todos, amenaza con enviar a los que tienen antecedentes penales a la cárcel de máxima seguridad que creó en El Salvador el presidente Nayib Bukele para pandilleros.

A pesar de que Jara llega a ir por delante en algunas encuestas, los sondeos proyectan que perdería en un eventual balotaje, "con cualquiera de los candidatos de oposición", según Rodrigo Arellano, analista de la Universidad del Desarrollo.