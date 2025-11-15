Tras reuniones en la Casa Blanca sobre posibles ataques contra Maduro, Trump admitió haber tomado una decisión militar sobre Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump reconoció este viernes haber tomado una decisión sobre posibles ataques militares en Venezuela, en el marco de su despliegue antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico para combatir contra los diferentes cárteles de la droga que operan en la región, especialmente los grupos narcoterroristas Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. El mandatario republicano lo dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que, tras ser preguntado sobre si había decidido qué paso tomar con respecto a Venezuela, comentó: “Ya tomé una decisión, sí. Pero no puedo decirte cuál es.”

Las palabras de Trump tuvieron lugar pocas horas después de que varios de los funcionarios más importantes de su administración mantuvieron una reunión en la Casa Blanca en la que el tema central fue una posible acción militar en Venezuela. Según reveló el Washington Post, personas que estuvieron en la reunión y hablaron bajo condición de anonimato explicaron que, si bien las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe están preparadas para recibir posibles órdenes de ataque en cualquier momento, permanece incierto si Trump finalmente ha decidido avanzar o no en una escalada de este tipo.

Dicho funcionario también señaló que a Trump se le han presentado “una serie de opciones” para ejecutar ataques dentro de territorio venezolano, añadiendo que el mandatario republicano “es muy bueno manteniendo la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni anunciar a nuestros adversarios lo que pretende hacer a continuación”. De acuerdo con lo revelado por el medio, a la reunión asistieron el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Guerra Pete Hegseth; el secretario de Estado Marco Rubio; el vicepresidente JD Vance; y el vicejefe de gabinete Stephen Miller.

“Maduro está asustado”

Lejos de ser un nuevo punto de interés en su agenda internacional, lo cierto es que Trump ha mantenido bajo su foco a la dictadura socialista de Nicolás Maduro desde su primera administración, en la que ejecutó una política de máxima presión para materializar un cambio que por diferentes razones no se produjo. Si bien parecía que dicha política había cambiado tras sus primeros acercamientos al régimen venezolano durante las primeras semanas de su segundo gobierno, lo cierto es que Trump ha vuelto a manifestar su deseo por ver al dictador venezolano fuera del poder al considerarlo el líder del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, además de no reconocerlo como el presidente legítimo del país sudamericano tras el fraude electoral cometido durante las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio de 2024.

Sobre la situación que actualmente se vive en las entrañas del régimen venezolano ante un posible ataque por parte de los Estados Unidos, el Post señaló que esta sería de absoluto terror, añadiendo que el gobierno estadounidense no solo estaba al tanto de este hecho, sino también de todo lo que ocurre dentro del círculo interno de Maduro y varios de los altos cargos chavistas. “Estados Unidos está muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela: el ruido dentro del círculo de Maduro y los niveles más altos de su régimen. Maduro está muy asustado, y debería estarlo. El presidente tiene opciones sobre la mesa que serían muy malas para Maduro y su régimen ilegítimo… Consideramos este régimen ilegítimo, y no está sirviendo bien al hemisferio occidental”, le comentó el funcionario de la Administración Trump al Post.

Asimismo, el periódico destacó en su artículo que los pilotos de combate que actualmente se encuentran a bordo del portaviones USS Gerald Ford —el cual arribó al mar Caribe recientemente para incorporarse al operativo antinarcóticos— habrían ya estudiado todos los detalles sobre las defensas aéreas del régimen venezolano, a la espera de recibir órdenes de ataque por parte del presidente.