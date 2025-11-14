Mientras EEUU anuncia acuerdos comerciales con cuatro países de Latinoamérica, con Brasil las conversaciones avanzan más lentamente

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de noviembre, 2025

La Administración Trump está acelerando notablemente su agenda comercial en América Latina, anunciando acuerdos comerciales en las últimas horas con al menos cuatro países de la región, incluyendo Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador. Sin embargo, con el gigante regional, Brasil —la mayor economía latinoamericana y uno de los socios comerciales más relevantes de Washington—, las conversaciones marchan a un ritmo más lento, pese a las señales de acercamiento diplomático entre la Casa Blanca y Brasilia.

Esto quedó en evidencia este jueves, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, confirmó que tanto Brasilia como Washington ya trabajan en un acuerdo provisional destinado a desbloquear la relación bilateral afectada desde agosto, cuando el presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% sobre una amplia gama de productos brasileños.

Met with Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira at the Department today. We discussed matters of mutual importance and a reciprocal framework for the U.S.-Brazil trade relationship. pic.twitter.com/SoJzYUvlF4 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 14, 2025

Dos reuniones en 24 horas con avances graduales

Vieira explicó este jueves ante la prensa que se reunió en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el segundo encuentro entre ambos en poco más de 24 horas.

La primera reunión había tenido lugar en Canadá, al margen de la cumbre ministerial del G7.

Tras la reunión, Vieira dijo que Rubio “reafirmó lo que ya había sido propuesto en las reuniones técnicas: llegar a un acuerdo provisional a finales de este mes o principios del mes que viene, que establezca una hoja de ruta para una negociación que podría durar dos o tres meses”.

El objetivo, dijo el alto funcionario brasileño, es resolver “todos los temas aún pendientes” en la relación bilateral entre Brasil y EEUU.

Si bien Vieira se mostró optimista en sus declaraciones, el Departamento de Estado se limitó a informar en un muy breve comunicado que Rubio y Vieira “discutieron un marco mutuo para la relación comercial”, sin dar mayores detalles sobre el asunto.

El motivo del choque: 50% de aranceles

El deterioro de la relación entre Brasil y EEUU comenzó en agosto, cuando Trump aplicó un ‘tarifazo’ del 50% —uno de los aranceles más altos del mundo— sobre gran parte de las exportaciones brasileñas.

La medida, que está afectando a la economía del gigante sudamericano, fue interpretada en Brasil y el hemisferio como un castigo de Washington a la Administración del socialista Lula da Silva, en medio del juicio contra el expresidente conservador Jair Bolsonaro, aliado de Trump, quien fue condenado recientemente a 27 años de prisión.

La situación también se interpretó como una medida contra la persecución de la disidencia en el gigante sudamericano, donde el polémico juez Alexander de Moraes, sancionado por EEUU, ha liderado castigos contra líderes opositores brasileños y también empresas estadounidenses como ‘X’.

El impacto económico, aunque afectó a Brasil, tampoco tardó en sentirse en EEUU. Productos como el café —clave en el comercio entre ambas naciones— registraron incrementos significativos: solo en agosto, el precio del café en EEUU aumentó 21% interanual.

De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya anticipó esta semana que habrá un anuncio “sustancial” muy pronto sobre el precio del café y las bananas, dos productos especialmente afectados por los nuevos aranceles.

Brasil presenta propuestas comerciales a la espera de Washington

Según el ministro Vieira, los equipos negociadores ya intercambiaron propuestas comerciales, y ahora corresponde a Washington responder a la última oferta presentada por Brasilia. Las delegaciones volvieron a reunirse este jueves en una sesión ampliada que duró más de una hora y contó con diplomáticos, asesores económicos y funcionarios brasileños de alto nivel.

Si bien el tono entre ambas partes ha sido positivo en las últimas semanas, las señales contrastan claramente con el ritmo de otros procesos en la región, donde los gobiernos están mucho más alineados con las políticas de la Administración Trump.