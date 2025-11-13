Bolivia: El zar antidroga confirma la presencia de cárteles internacionales en el país y anuncia el retorno de la cooperación con la DEA

Publicado por Williams Perdomo 13 de noviembre, 2025

En Bolivia hay cárteles internacionales. Así lo aseguró el nuevo viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en Bolivia, Ernesto Justiniano.

“Hay cárteles internacionales que sabemos que están operando en Bolivia y nosotros no podemos enfrentar el narcotráfico solo con la fuerza local; debemos integrarnos y necesitamos cooperación”, dijo Justiniano durante una entrevista con el canal Unitel.

Justiniano también confirmó que el nuevo Gobierno boliviano retomará la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas y destacó que esperan trabajar de la mano, de nuevo con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

“Para nosotros es fundamental volver a integrarnos en una lucha mundial contra el narcotráfico y no solamente una lucha de Bolivia”, añadió el viceministro.

En ese sentido, precisó que “cooperación sí, pero no dependencia, con soberanía en los asuntos del país”.

El nuevo zar, además, resaltó que la política de erradicación de los cultivos de coca debe ser replanteada. “Primero, tenemos que identificar la coca necesaria para la parte legal, el productor legal tiene que ser nuestro aliado, el enemigo es el narcotráfico”, señaló Justiniano.