Alemania: Magdeburgo logra un acuerdo para abrir su mercado de Navidad

Publicado por Williams Perdomo 13 de noviembre, 2025

El Ayuntamiento de Magdeburgo informó de que llegó a un acuerdo para que finalmente pueda abrir sus puertas el mercado navideño. La información se conoció luego de que la alcaldesa pidiera a las autoridades estatales reforzar las medidas de seguridad tras un año del ataque mortal de 2024.

El mercado de Navidad de Magdeburgo 2025 está programado para abrir el día 20 de noviembre.

"Nuestro objetivo es mantener el riesgo lo más bajo posible y la seguridad lo más alta posible", dijo la alcaldesa Simone Borris.

La alcaldesa agradeció a quienes trabajaron en el refuerzo de la seguridad para que se realice el tradicional mercado. “Mi gratitud va a todos los participantes que participaron directa e indirectamente en las conversaciones de hoy y contribuyeron a este resultado”, señaló Borris.

La petición de reforzar la seguridad

Las autoridades de Magdeburgo habían bloqueado la aprobación del permiso para realizar el mercado de Navidad debido a preocupaciones de seguridad tras un año del ataque mortal de 2024.



​"Yo soy quien condujo el auto"



Justamente, un saudita reconoció este lunes haber embestido a una multitud en un mercado navideño de Magdeburgo, en Alemania en 2024, alegando confusas consideraciones políticas y religiosas, en el inicio del juicio por este ataque que dejó seis muertos y más de 300 heridos.

"Yo soy quien condujo el auto", afirmó Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un médico de 51 años acusado de los asesinatos, el 20 de diciembre de 2024, de un niño de nueve años y cinco mujeres de entre 45 y 75 años, y de 338 intentos de asesinato.

Según la acusación, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.