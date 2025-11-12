ONG iraníes denuncian el arresto de una luchadora de taekwondo por entrenar sin hijab

Publicado por Santiago Ospital 12 de noviembre, 2025

La ONG Hengaw Organization for Human Rights denunció el arresto de una luchadora y entrenadora de taekwondo por realizar muestras públicas sin el hijab.

Hanieh Shariati Roudposhti habría sido detenida el domingo en Teherán. Según Hengaw, una fuente cercana a la familia dijo que las autoridades iraníes justificaron el arresto asegurando "incumplimiento de las normas de vestimenta públicas durante una actuación pública".

La ONG también aseguró que el régimen bloqueó la cuenta de Instagram de Roudposhti. Durante una breve llamada con su familia, la detenida habría pedido ayuda a su familia.

Roudposhti reapareció en un video de Instagram el martes vistiendo un hijab, según el Daily Mail. En aquel, aparecería diciendo a sus seguidores que las autoridades judiciales habían considerado "inapropiadas" varias de sus publicaciones en redes sociales.

Una fuente citada por el mismo medio habría asegurado que Roudposhti recibió la orden de permanecer en casa y no volver al trabajo, y que el video había sido publicado para contrarrestar la cobertura mediática sobre su arresto.

La noticia se conoce poco después de que circularan videos de un grupo de personas bailando al ritmo de 'Seven Nation Army' en público, entre ellos mujeres a cara descubierta, en plena calle de la capital iraní. El uso del hijab es obligatorio y la música occidental está prohibida.

La cuenta oficial de The White Stripes, la banda detrás del tema, compartió uno de los videos: