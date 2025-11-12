EEUU defiende la legalidad de los ataques contra las presuntas narcolanchas en el Caribe

Publicado por Diane Hernández 12 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) aseguró este miércoles que los ataques realizados por sus fuerzas armadas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe se ajustan al derecho internacional y que los responsables militares no pueden ser procesados por su participación en esas operaciones.

"Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", afirmó un portavoz del Departamento a la AFP.

El funcionario añadió que "el personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, por lo tanto, no puede ser procesado", según la agencia de noticias.

Las operaciones, que han dejado al menos 76 muertos, se enmarcan en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el ataque más reciente tuvo lugar el pasado fin de semana en el océano Pacífico y dejó seis personas fallecidas.

Respaldo jurídico en el conflicto armado con los cárteles de la droga latinoamericanos

Según el Washington Post, el Departamento de Justicia elaboró en julio un informe clasificado que define la base legal de estos ataques y garantiza inmunidad judicial al personal involucrado. El documento habría sido utilizado como respaldo jurídico para informar al Congreso de que el país se encuentra "en conflicto armado" con los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que la administración del presidente Donald Trump ha designado como grupos terroristas.

No obstante, la ofensiva ha generado críticas internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Washington a investigar la legalidad de las operaciones, señalando que existen "fuertes indicios" de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense, denunció que el incremento militar en la región forma parte de un supuesto "complot" para derrocarlo.

La administración Trump mantiene que su estrategia busca desmantelar las redes del narcotráfico transnacional y proteger las fronteras estadounidenses, en una campaña que ya ha involucrado un considerable despliegue de efectivos y recursos en el Caribe y el Pacífico.