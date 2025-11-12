El papa León XIV revela sus cuatro películas favoritas antes de reunirse con estrellas de Hollywood

Publicado por Diane Hernández 12 de noviembre, 2025

El papa León XIV compartió este miércoles una faceta más personal al revelar sus cuatro películas favoritas, en vísperas de una reunión especial con reconocidas celebridades de Hollywood y directores ganadores del Óscar que tendrá lugar en el Vaticano.

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el pontífice seleccionó cintas "profundamente humanas y esperanzadoras", que reflejan su aprecio por las historias de redención, amor y fe en medio de la adversidad.

Entre sus elecciones figura el clásico de Frank Capra ¡Qué bello es vivir! (1946), protagonizado por James Stewart, una obra que narra cómo un ángel ayuda a un hombre desesperado a descubrir el valor de su vida y el impacto de sus acciones en los demás.

León XIV también mencionó el musical La novicia rebelde (1965) de Robert Wise, basado en la historia real de la familia von Trapp, y el drama Gente corriente (1980) -también conocido en Hispanoamérica como Gente como uno- dirigido por Robert Redford, que aborda las heridas emocionales de una familia tras una tragedia.

Completando la lista, el papa destacó La vida es bella (1997), la conmovedora película de Roberto Benigni sobre un padre que utiliza el poder de la imaginación para proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

"El Santo Padre eligió aquellas películas que considera más significativas para él y que transmiten mensajes de esperanza, compasión y dignidad humana", precisó el comunicado del Vaticano.

El papa, de 70 años y elegido en mayo de este año, ofrecerá el próximo sábado una audiencia especial en el Palacio Apostólico del Vaticano con destacadas figuras del cine, entre ellas Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci. También asistirán reconocidos directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

De acuerdo con el Vaticano, el objetivo del encuentro es "profundizar el diálogo con el mundo del cine, explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos".

El evento se enmarca dentro de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica, que incluirá diversas actividades culturales y espirituales orientadas a fomentar la reflexión y el encuentro entre fe, arte y sociedad.