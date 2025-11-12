Ucrania: el ministro de Justicia es suspendido por un caso de corrupción, duro revés en la agenda anticorrupción de Zelenski

Publicado por Carlos Dominguez 12 de noviembre, 2025

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, anunció el miércoles que el ministro de Justicia, German Galushchenko, fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético del país.

La decisión se hizo pública un día después de que la Oficina de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (FEAC) acusara a Galushchenko por el escándalo en el sector energético, del cual fue ministro.

"Se tomó la decisión de suspender a German Galushchenko de sus funciones de ministro de Justicia", declaró Sviridenko.

La destitución del ministro representa un serio revés político para el presidente Volodímir Zelenski, pues evidencia que los escándalos de corrupción han alcanzado las más altas esferas de su Gobierno, socavando la agenda anticorrupción del mandatario ucraniano.

El ministro de Justicia recibió "beneficios personales"

La FEAC acusó el martes a Timur Mindich, un aliado del presidente Zelenski, de orquestar un escándalo de corrupción por $100 millones que incluyó un desfalco en el sector energético.

Señaló que Galushchenko, quien fue ministro de Energía durante cuatro años, recibió "beneficios personales" de Mindich a cambio del control del dinero que ingresa al sector de energía.

La investigación se dio a conocer en momentos que la infraestructura energética de Ucrania es bombardeada a diario por Rusia.

Las funciones del ministro destituido fueron asumidas por la viceministra de Integración Europea, Liudmila Sugak.