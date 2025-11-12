Alemania: el Ayuntamiento de Magdeburgo niega el permiso para realizar el tradicional mercado navideño tras el ataque mortal de 2024

Publicado por Williams Perdomo 12 de noviembre, 2025

Las autoridades de Magdeburgo bloquearon la aprobación del permiso para realizar el mercado de Navidad de este año. La decisión se dio debido a preocupaciones de seguridad tras un año del ataque mortal de 2024.

La alcaldesa Simone Borris informó al Consejo Municipal de la medida en una reunión de emergencia, según anunció la ciudad el lunes por la noche en su página de Facebook. Esa misma mañana, comenzó el juicio del presunto autor del ataque de 2024 en el Tribunal Regional de Magdeburgo.

"Hasta ahora, nadie nos había informado de que el mercado navideño de Magdeburgo se convertiría en un objetivo potencial de un atentado este año simplemente por estar en funcionamiento. Tomaremos esta declaración muy en serio, ya que la seguridad es nuestra máxima prioridad. Sin embargo, no se nos ha dado una explicación específica de los fundamentos de esta nueva evaluación", dijo la alcaldesa Borris.

En ese sentido, el alcalde y el presidente del consejo municipal hicieron un llamado al Gobierno estatal para que cree una regulación inmediata, estatal y jurídicamente sólida sobre los requisitos de seguridad en eventos importantes.

“Estamos bajo una enorme presión de tiempo. Se está montando el mercado navideño, se han firmado contratos y el sustento de muchos, incluidos los comerciantes del centro de la ciudad, depende de decisiones que deben tomarse en pocos días”, reza la carta de tres páginas de la alcaldesa y el presidente del consejo municipal , que la capital del estado envió al Gobierno estatal tras la reunión del consejo municipal del 10 de noviembre.