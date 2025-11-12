Jesús Romero, excomandante de inteligencia naval, en VOZ News: “Estados Unidos tiene la habilidad de pasarle por encima al sistema de defensa de Maduro en horas”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre la forma en que se producirían los operativos militares en el Caribe tras la llegada del portaviones USS Gerald Ford a la región, en el marco de la misión antinarcóticos desplegada por la Administración del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones narcoterroristas de la región.

“Podemos llevar a cabo un ataque, una campaña aérea desde el mar, no necesitamos usar ningún tipo de pista en ninguna parte, no necesitamos utilizar Puerto Rico, Guantánamo o Trinidad y Tobago, todo se hace desde el portaviones. Es la fuerza más poderosa que tiene y representa a los Estados Unidos. […] Yo le diría a Nicolás Maduro que no está lo suficientemente preparado y que los Estados Unidos tiene la habilidad de pasarle por encima a su sistema de defensa en horas y días. […] Si el portaviones es llamado a actuar por parte del presidente de los Estados Unidos, contra los sistemas de defensa de Maduro, sería rápido y violento”, comentó Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.