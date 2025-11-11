China: colapsa un puente de 758 metros de longitud recientemente inaugurado
El incidente, ocurrido en la provincia de Sichuan y captado en un vídeo que ya circula en redes, no dejó víctimas mortales, pero ha encendido alarmas sobre la calidad y seguridad de las infraestructuras construidas por el régimen comunista chino.
El puente Hongqi, también conocido como Puente Rojo, ubicado en la provincia de Sichuan, en China, se derrumbó parcialmente este lunes, como consecuencia de un deslizamiento de tierra masivo.
La megaestructura, inaugurada hace solo unos meses como parte de un proyecto para mejorar las conexiones en las zonas montañosas del suroeste del país, fue construida por la empresa Sichuan Road & Bridge Group y forma parte de la autopista nacional G317, que conecta el interior de China con el Tíbet.
De acuerdo a las autoridades, las grietas en la ladera montañosa cercana, posiblemente agravadas por la acumulación de agua del embalse de la Estación Hidroeléctrica de Shuangjiangkou, provocaron el derrumbe de unos 130 metros del puente y 260 metros de carretera adyacente.
El colapso no fue repentino
El lunes, inspectores locales detectaron deformaciones en la ladera y grietas en las carreteras cercanas, lo que llevó a cerrar el puente preventivamente a todo el tráfico. Sin embargo, el martes por la tarde empeoraron las condiciones en la ladera de la montaña, lo que desencadenó los masivos desprendimientos de tierra que provocaron el derrumbamiento.
La sección colapsada cayó al río adyacente, generando nubes de polvo masivas. Por ahora, no hay estimación clara de costos, pero el puente es una obra clave en una zona montañosa propensa a riesgos geológicos.
Al menos diez muertos tras la ruptura de un cable en el puente de Jianzha
Un video publicado por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente de Jianzha cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del río Amarillo.
El puente de Jianzha, situado entre la provincia de Sichuan y Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo, el segundo más largo de China.
La agencia estatal de noticias Xinhua detalló que la causa del incidente fue una falla en un cable de acero.
Además, se reportó que 15 trabajadores y un director de proyecto se encontraban en la obra, situada en la provincia de Qinghai, cuando la cuerda se rompió en la madrugada.