Publicado por Carlos Dominguez 11 de noviembre, 2025

El puente Hongqi, también conocido como Puente Rojo, ubicado en la provincia de Sichuan, en China, se derrumbó parcialmente este lunes, como consecuencia de un deslizamiento de tierra masivo.

La megaestructura, inaugurada hace solo unos meses como parte de un proyecto para mejorar las conexiones en las zonas montañosas del suroeste del país, fue construida por la empresa Sichuan Road & Bridge Group y forma parte de la autopista nacional G317, que conecta el interior de China con el Tíbet.

De acuerdo a las autoridades, las grietas en la ladera montañosa cercana, posiblemente agravadas por la acumulación de agua del embalse de la Estación Hidroeléctrica de Shuangjiangkou, provocaron el derrumbe de unos 130 metros del puente y 260 metros de carretera adyacente.

El incidente, captado en un vídeo que ya circula en redes, no dejó víctimas mortales, pero ha encendido alarmas sobre la calidad y seguridad de las infraestructuras construidas en por el régimen comunista chino.

El colapso no fue repentino

El lunes, inspectores locales detectaron deformaciones en la ladera y grietas en las carreteras cercanas, lo que llevó a cerrar el puente preventivamente a todo el tráfico. Sin embargo, el martes por la tarde empeoraron las condiciones en la ladera de la montaña, lo que desencadenó los masivos desprendimientos de tierra que provocaron el derrumbamiento.

La sección colapsada cayó al río adyacente, generando nubes de polvo masivas. Por ahora, no hay estimación clara de costos, pero el puente es una obra clave en una zona montañosa propensa a riesgos geológicos.