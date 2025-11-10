Ecuador: un motín en la prisión de Machala deja al menos 31 muertos

Exteriores de la prisión de Machala tras el amotinamiento AFP .

Publicado por Alejandro Baños 10 de noviembre, 2025

Un motín en la cárcel de Machala, ubicada en la provincia de El Oro (Ecuador), dejó un balance de al menos 31 víctimas. Muchas de ellas murieron por asfixia.

El incidente comenzó en torno a las 3:00 AM. De acuerdo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), las fuerzas de seguridad recibieron un aviso sobre unos altercados que se estaban produciendo en las instalaciones de la prisión.

El motivo del amotinamiento, según especificó el SNAI, fue "la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".

En un principio, se reportaron cuatro muertos. También decenas de heridos, entre los que se encontraba algún miembro del equipo de seguridad de la cárcel de Machala. Con el paso de las horas, la cifra de víctimas fue incrementándose.

Al llegar al lugar, las fuerzas de élite de la policía ecuatoriana lograron rápidamente retomar el control en el interior de la prisión. Siete personas fueron detenidas y serán procesadas.

Según informó AFP, durante los disturbios se produjeron explosiones y disparos.