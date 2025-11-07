Cifra récord de deportación: llegan a Cuba 232 inmigrantes irregulares en un nuevo vuelo desde EEUU

Publicado por Diane Hernández 7 de noviembre, 2025

Un total de 232 migrantes cubanos fueron deportados este jueves desde EEUU hacia La Habana, como parte de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes entre ambos países, informaron medios oficiales del régimen de Cuba.

Según un comunicado del Ministerio del Interior de la isla(Minint), la operación incluyó a 189 hombres, 42 mujeres y un menor de edad, y constituye la décima devolución aérea realizada desde territorio estadounidense en lo que va de 2025.

Tres de los devueltos por las autoridades migratorias fueron trasladados a instancias de investigación por encontrarse bajo sospecha de haber cometido delitos antes de salir de Cuba, detalló la escueta nota.

Devoluciones desde toda la región

Las autoridades del régimen cubano precisaron que, hasta la fecha, 38 operaciones de repatriación han sido efectuadas este año desde distintos países del continente americano -incluidos México, Bahamas, Islas Caimán y República Dominicana-, lo que suma un total de 1.376 migrantes devueltos al país.

A través del mensaje publicado en Facebook, el oficialismo reiteró su "compromiso con una migración regular, segura y ordenada", y alertó sobre los riesgos para la vida que implican las salidas ilegales por mar o tierra, un fenómeno que se ha intensificado desde el agravamiento de la crisis económica interna y el aumento de la represión política.

Reanudación de los vuelos de deportación

Los vuelos de repatriación desde Estados Unidos, suspendidos desde 2020 a causa de la pandemia y del deterioro de las relaciones bilaterales, fueron retomados en abril de 2023, principalmente para devolver a los cubanos considerados "inadmisibles" tras ser detenidos en la frontera sur estadounidense o interceptados en el mar.

Washington y La Habana mantienen desde hace décadas un acuerdo migratorio por el cual los cubanos interceptados en el mar son retornados a la isla, mientras que los que logran ingresar por tierra deben demostrar causa legal para permanecer en EEUU.