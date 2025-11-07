Trump afirma que una fuerza internacional de estabilización será desplegada "muy pronto" en Gaza

Publicado por Víctor Mendoza 6 de noviembre, 2025

(AFP) El presidente Donald Trump afirmó el jueves que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Estados Unidos será desplegada "muy pronto" en Gaza.

Las declaraciones del presidente ocurren un día después de que Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz estadounidense en el territorio palestino, que incluye el despliegue de una fuerza internacional.

"Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza", respondió Trump durante un evento en la Casa Blanca al referirse a esta fuerza que probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes diplomáticas, varios países ya han expresado su disposición a participar en esta fuerza, aunque insisten en que se requiere un mandato del Consejo de Seguridad para desplegar tropas en el territorio palestino.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los diez miembros del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión en un comunicado, señalando el "apoyo regional" a la propuesta.

Esta fuerza está prevista en el acuerdo que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y Hamás en Gaza.

Según los términos de ese acuerdo, el despliegue estará compuesto mayoritariamente por una coalición de países árabes y musulmanes, y servirá para supervisar la seguridad a medida que el Ejército israelí se retire de Gaza.