México: la presidente Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó sexualmente en la calle

Publicado por Williams Perdomo 6 de noviembre, 2025

Claudia Sheinbaum, presidente de México, demandó por acoso al hombre que la tocó de manera inapropiada en plena calle. El incidente, registrado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial.

La Presidencia mexicana confirmó a AFP que Sheinbaum denunció al sujeto por "acoso", un delito tipificado en la capital y en una veintena de estados mexicanos que contempla aproximaciones obscenas, tocamientos, así como miradas y comentarios irrespetuosos.

Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello.

"Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", reconoció el miércoles la presidente.

"Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?", agregó la mandataria.

La denuncia de la mandataria fue presentada ante la Fiscalía de Ciudad de México, uno de los distritos del país que persigue penalmente el acoso sexual.

Sheinbaum aseguró además que buscará impulsar que los 32 estados que conforman México penalicen este tipo de conductas.